Maya Hawke annesi Uma Thurman'ın tahtına oturdu

1 Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı Once Upon A Time In Hollywood filminin, Hollywood galası kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidi gibi oldu. Galada filmin yıldızları Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie'nin yanı sıra birçok başka ünlü konuk da vardı. İşte bunlardan biri annesinin gençliğine olan benzerliğiyle dikkat çekti.





2 Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin evliliğinden dünyaya gelen Maya Ray Thurman Hawke ya da kariyerinde kullandığı adıyla Maya Hawke, galanın en çok dikkat çeken konuklarından biri oldu.

3 Tıpkı annesi Thurman ve babası Hawke gibi oyuncu olarak kariyer yapmaya başlayan Hawke, Once Upon A Time In Hollywood'da da kamera karşısına geçti. Genç yıldız, Little Wome son olarak rol aldığı Stranger Things dizisiyle adından söz ettirdi.

4 Maya Hawke'nin annesi Uma Thurman ile babası Ethan Hawke, 1997'de film setin tanıştı ve 1998 ile 2004 arasında evliydi. Hawke, Thurman'ı, çocuklarının dadısıyla aldatınca çiftin dillere destan aşkı da sona erdi.