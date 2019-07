Maya Hawke annesi Uma Thurman'ın tahtına oturdu

Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı Once Upon A Time In Hollywood filminin, Hollywood galası kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidi gibi oldu. Galada filmin yıldızları Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie'nin yanı sıra birçok başka ünlü konuk da vardı. İşte bunlardan biri annesinin gençliğine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Tıpkı annesi Thurman ve babası Hawke gibi oyuncu olarak kariyer yapmaya başlayan Hawke, Once Upon A Time In Hollywood'da da kamera karşısına geçti. Genç yıldız, Little Wome son olarak rol aldığı Stranger Things dizisiyle adından söz ettirdi.