Maye Musk: Elon olmak, baskı altında olmak demek

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın model, diyetisyen ve yazar annesi Maye Musk oğlu için, "Çok çalışıyor. Başarıları için mutluyuz. Onun yerinde olmadığımız için de mutluyuz. Çünkü Elon olmak, baskı altında olmak demek" açıklamasında bulundu.

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07.03.2021 - 11:38

Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a konuşan Elon Musk’ın model, diyetisyen ve yazar annesi Maye Musk, "Elon Musk, dünyanın en zengin insanı. Geleceğe yönelik çılgın fikirlerin sahibi. Onun başarıları annesi olarak size neler hissettiriyor?" sorusuna "Elon benim sadece oğlum. Tosca kendi kurduğu dijital platform Passionflix’ten bahseder. Kimbal restoranları veya sebze bahçelerini anlatır. Elon neler yaptığından bahseder. Güleriz, eğleniriz. Elon daima zamanının ilerisinde bir çocuktu. Farklı şirketleri oldu. Çok çalışıyor. Hepimiz çok çalışıyoruz ama birlikteyken çok gülüyoruz. Elon’un başarıları için mutluyuz. Onun yerinde olmadığımız için de mutluyuz. Çünkü Elon olmak, baskı altında olmak demek" yanıtını verdi.







Anne Musk, "Nelere dikkat ettiniz çocuklarınızı büyütürken?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı: "Çocuklarımı, tıpkı benim annemle babamın beni yetiştirdiği gibi yetiştirdim. Annemle babam dürüst, çalışkan, eğlenceli, pozitif insanlardı. Bizi çok bağımsız bıraktılar. Beş kardeştik."







"Kendimiz okula gider gelirdik, ödevimizi kendimiz yapardık. Onlar asla ödevlerimizi kontrol etmezdi. Sporumuzu yapardık, kendi bale ve piyano derslerimize giderdik. Anne babamızı sadece akşam saat 6’da görürdük. Benim çocuklarım için de aynı şey geçerliydi."







"Tosca 5 yaşından itibaren telefon görüşmelerime yardım ederdi, Kimbal bizim için yemek pişirirdi, Elon ise her türlü teknolojide yardımcı olurdu. Üniversite başvurularını kendileri yaptılar. Okul kredilerini kendileri almak zorundaydılar. İş bulmaları gerekiyordu, burs almaları gerekiyordu. Yapmak istedikleri her şeyi kendileri takip etmek zorundaydılar."







"Elon, işletme diplomasından sonra fizik diploması aldı. Kimbal, ilk şirketlerini sattıktan sonra, Fransız Aşçılık Enstitüsü’nde şef olmak için okudu, hayallerinin peşinden gitti. Tosca her zaman film endüstrisinde yer aldı. Ben de kendi istediklerini yapmalarına izin verdim ve kendi kararlarından sorumlu olacaklarını söyledim."