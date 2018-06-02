Mayıs ayında en çok konuşulan ünlüler belli oldu

1 Acun Ilıcalı ve İbrahim Tatlıses olurken, yazılı basında ise Seda Sayan, Esra ErolS ve Müge Anlı öne çıkan isimler oldular. Cem Yılmaz, sürpriz aşkı ile magazin gündemine önemli yer aldı. Sanat camiasını ve sevenlerini üzen isim ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden MTM'nin, Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı rapora göre Mayıs ayında en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi. Rapora göre, internet medyasında en çok konuşulan isimlerveolurken, yazılı basında iseS veöne çıkan isimler oldular., sürpriz aşkı ile magazin gündemine önemli yer aldı. Sanat camiasını ve sevenlerini üzen isim ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Arda Öziri oldu.

2 ACUN ILICALI YENİDEN ZİRVEDE Rapora göre, geçtiğimiz ay listenin ikinci sırasında yer alan Ilıcalı, mayıs ayı boyunca hakkında çıkan toplam haber sayısı ile listenin ilk sırasına yerleşti. Ilıcalı'nın ilgi ile takip edilen Survivor yarışmasıyla internet medyasında çok konuşulduğu dikkat çekti. İnternet medyasında 4 bin 979 habere konu olan Ilıcalı, yazılı basında 114, görsel basında ise 325 haberde adından söz ettirdi.

3 İBRAHİM TATLISES STÜDYODA Uzun zamandır müziğe ara veren İbrahim Tatlıses 7 yıl sonra stüdyoya girdi. Yaylalar türküsüne klip çeken Tatlıses, sevincini Instagram hesabından paylaştı. Ünlü sanatçı, milletvekilliği aday adaylığına başvurdu ancak listeye giremedi. Tatlıses, bu başlıklarla mayıs ayı boyunca toplam 4 bin 713 haberde yer alarak listenin ikinci sırasındaki isim oldu.

4 CEM YILMAZ'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI Yaşadığı aşkın yanı sıra verdiği kilolarla dikkat çeken Cem Yılmaz , sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Medyanın gündeminden düşmeyen ünlü komedyen hakkında 3 bin 369 haberin çıktığı belirlendi.

5 DEEMWT AKALIN GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ Rapora göre Demet Akalın, kuzeni Şehbal Civeleker'in kanser hastası ve görme engelli oğlu Yağız'a yardım etmediği için eleştirilmişti. Konuya Nihat Doğan’ın da dahil olmasıyla olay mahkemeye taşındı. Akalın'ın, Demet Şener ile de telefonla katıldığı bir magazin programı üzerinden polemiğe girmesi ve Cannes Film Festivali 'ndeki galada, Ahlat Ağacı filminin oyuncularından Doğu Demirkol'u eleştirmesiyle ünlü pop yıldızı bu ay 2 bin 859 habere konu oldu.

6 ALİŞAN VE BUSE VAROL ÇİFTİ DÜNYAEVİNE GİRDİ Geçtiğimiz ay dini nikahı kıydıran çift mayısın ilk haftası yaptıkları eğlenceli düğün organizasyonu ile evlendi. Ünlülerin ve siyasilerin ilgi gösterdiği tören 900 kişinin katılımıyla özel bir otelde gerçekleşti. Paylaştıkları fotoğraflarla da ilgi çeken çift ay boyunca en çok konuşulan ünlü isimlerden oldu. Şarkıcı Alişan, 2 bin 755 haberde yer alırken oyuncu eşi Buse Varol, 2 bin 442 haberle konuşuldu.