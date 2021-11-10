Medya araştırması: Nusret mükemmel bir içerik

Haberler 10.11.2021 - 07:34
Kendine özgü eti tuzlama şekliyle fenomen haline gelen şef Nusret Gökçe’nin, dünya basınında çok fazla yer alması ve popülerliği bir analize konu oldu. Dünyaca ünlü Wired internet sitesi, Salt Bae lakaplı Gökçe’nin medyayı kullanma şeklini analiz ederek “Salt Bae’nin bir sonraki büyük hareketi? Sınırsız içerik” başlıklı bir yazı yayımladı.
Analizde, Gökçe’nin, tuzlama haraketiyle her zaman popüler olduğu ancak geçen ay İngiltere’nin başkenti Londra’da 14. restoranını açmasının ardından popülerliğinin viralliğe evrildiğine dikkat çekildi.
Londra’da restoranı açmasının ardından geçen 6 haftada, dünya genelinde 774 kez haber olduğu belirtildi.
Fast food devi McDonald’s’ın ilk vegan burgeri McPlant, geçen hafta piyasaya sürüldüğünde yalnızca 48 habere konu olurken, aynı dönemde Gökçe ile ilgili internette 149 yazı çıktığı ifade edildi.
Gökçe’nin sosyal medyada ünlü olmasından 57 ay ve eti yenebilir altına sarmasından 37 ay sonra, 28 Ekim’de Twitter’a yüklenen bir videosunun 1.7 milyon kez izlendiği vurgulanırken, Türk şefin, hem müşteriler hem de basın için mükemmel bir içerik haline gelmesi nedeniyle bu denli popüler olduğu kaydedildi.
Yazıda, özellikle İngiltere’de toplumsal hiyerarşilerin bulunduğuna dikkat çekildi ve Gökçe’nin Londra’daki restoranının sırf bu yüzden de popüler olduğu belirtildi.
Gökçe’nin müşterilere yaptığı şov ya da altın kaplı etinin insanlar için “statü sembolü” olduğu ifade edilen analizde, müşterilerin çoğunun restorana sadece sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için gittiği vurgulandı.
Öte yandan analizde, Instagram’da 39.8 milyon takipçisi olan Gökçe’nin internetin gücünün farkında olduğu da ön plana çıkarıldı.
Nitekim “reklamın iyisi kötüsü” olmaz anlayışıyla hakkındaki olumsuz haberlere bile Instagram hesabında yer veren Gökçe’nin, İstanbul’daki restoranında da müşterilerin kendisini sosyal medyada paylaşmasından mutlu olduğu ve insanların sosyal medya içeriği ihtiyaçlarını anladığı ifade edildi.