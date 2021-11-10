Medya araştırması: Nusret mükemmel bir içerik

Gökçe’nin sosyal medyada ünlü olmasından 57 ay ve eti yenebilir altına sarmasından 37 ay sonra, 28 Ekim’de Twitter’a yüklenen bir videosunun 1.7 milyon kez izlendiği vurgulanırken, Türk şefin, hem müşteriler hem de basın için mükemmel bir içerik haline gelmesi nedeniyle bu denli popüler olduğu kaydedildi.



