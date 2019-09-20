Megan Fox: Cinselliğim ön plandaydı

1 Megan Fox, Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulundu. Fox, şunları söyledi: 2009 yılında Jennifer’s Body (Kana Susadım) adlı filmle şöhreti yakalayan 33 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulundu. Fox, şunları söyledi:

2 "Aslında hayatımın dönüm noktası o proje olmadı. Her günüm, her dakikam ve yapımcılarla çalıştığım tüm filmler etkiliydi."

3 "Sadece filmlerde değil, hayatımın her gününde, her anında cinselliğim ön plandaydı. Bunu farkettiğim an kırılma noktamdı."





4 "!Hiçbir şey yapmak istemediğim dönemler yaşadım. Tamamen görünmez olmak istiyordum."





5 "Görüntülenmek, fotoğraf çektirmek, kırmızı halıda yürümek ve röportaj vermek istemediğini" söyleyen Fox "Çünkü o dönemde insanlardan korkmaya başlamıştım" itirafında bulundu.



