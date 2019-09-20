Megan Fox: Cinselliğim ön plandaydı

Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox hayatında insanlardan korktuğu bir dönem yaşadığını itiraf etti ve ekledi: Sadece filmlerde değil, hayatımın her gününde, her anında cinselliğimin ön planda olduğunu fark ettiğim an kırılma noktamdı
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2009 yılında Jennifer’s Body (Kana Susadım) adlı filmle şöhreti yakalayan 33 yaşındaki Amerikalı oyuncu Megan Fox, Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulundu. Fox, şunları söyledi:
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"Aslında hayatımın dönüm noktası o proje olmadı. Her günüm, her dakikam ve yapımcılarla çalıştığım tüm filmler etkiliydi."
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"Sadece filmlerde değil, hayatımın her gününde, her anında cinselliğim ön plandaydı. Bunu farkettiğim an kırılma noktamdı."
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"!Hiçbir şey yapmak istemediğim dönemler yaşadım. Tamamen görünmez olmak istiyordum."
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"Görüntülenmek, fotoğraf çektirmek, kırmızı halıda yürümek ve röportaj vermek istemediğini" söyleyen Fox "Çünkü o dönemde insanlardan korkmaya başlamıştım" itirafında bulundu.
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Megan Fox o günleri "Birinin bana bağırması veya dalga geçmesi düşüncesi beni çok korkutuyordu. O günden itibaren çok karanlık bir döneme girdim" diye özetledi.