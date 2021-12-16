Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi

Pek çok ünlü, paparazzilerle karşılaştığında agresifleşebiliyor. Ama bazıları var ki isteği dışında fotoğrafını çekenlere esprili karşılık verebiliyor. İşte son olarak Megan Fox'un aralarına katıldığı
paparazzileri ustaca savuşturabilen ya da savuşturmaya çalışırken ilginç duruma düşen ünlüler...

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Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 1

Megan Fox


Megan Fox, önceki akşam Beverly Hills’te yer alan estetik merkezi The Diamond Face Institute’ten çıkarken görüntülendi. Oyuncunun, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edinde yüzünü gizlemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 2

Kendall Jenner

önceki gün Los Angelas'ta objektiflere takıldı. Goyard mağazısından Noel alışverişi yapan model magazincilere görüntü vermemek için ne yapacağını şaşırdı. Jenner çareyi torbalarla yüzünü kapatmakta buldu.

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 3

 Irina Shayk 

Ünlü model Irina Shayk spor sonrası görüntülendi. Renkli spor kıyafeti giyen güzel magazincilere böyle yakalandı.

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 4

 Irina Shayk 

33 yaşındaki 1 çocuk annesi görüntülendiğini anlayınca yüzünü sakladı.

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 5

Paris Jackson

Paris Jackson babası Michael Jackson hakkındaki cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli sonrası zor günler yaşıyor.  Önceki gün müzisyen sevgili Gabriel Glenn ile havalimanında görülen Paris Jackson, karşısında paparazzileri görünce yüzünü gizledi. Jackson'ın tepkisi akıllara ünlülerin paparazzilere verdiği ilginç tepkileri getirdi... 

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 6

Leonardo DiCaprio 

Leonardo DiCaprio önceki gün New York'ta objektiflere takıldı. Tanınmamak için genelde şapka ve gözlük takarak kapüşonlu bir hırka giyen oyuncu bu defa ilginç bir tarzla ortaya çıktı.

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 7

Leonardo DiCaprio 

Oscar ödüllü 44 yaşındaki aktör başına geçirdiği hırkasıyla komik bir görüntü sergiledi.

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 8

Jennifer Lawrence

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 9

Leonardo Dicaprio

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 10

Cara Delevingne

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 11

Shia Labeouf

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 12

Ashley Tisdale

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 13

Jon Voight

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 14

Kat Slater

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 15

Ashlee Simpson And Pete Wentz

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 16

Benedict Cumberbatch

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 17

Harrison Ford

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 18

Harrison Ford

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 19

Benedict Cumberbatch

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 20

Uma Thurman

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 21

Uma Thurman

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 22

Jim Carrey

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 23

Jim Carrey

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 24

Ryan Gosling

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 25

Ryan Gosling

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 26

Gerard Butler

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 27

Gerard Butler

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 28

Dustin Hoffman

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 29

Dustin Hoffman

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 30

Dustin Hoffman

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 31

Simon Cowell

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 32

Simon Cowell

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 33

Leonardo DiCaprio

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 34

Katy Perry

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 35

Bruce Willis

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 36

Grant Gustin

Megan Fox estetik merkezi çıkışı yüzünü gizledi - 37

Joseph Gordon-Levitt

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