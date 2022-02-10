Megan Fox ile Brian Austin Green resmen boşandı

Haberler 10.02.2022 - 14:59 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 15:06
Megan Fox (35) ve Brian Austin Green (48) çiftinin 11 yıllık evliliği resmi olarak sonlandı.
Ünlü çift, 2010 yılında evlenmiş ve 2 yıl önce Fox'un rapçi Machine Gun Kelly ile yasak aşk yaşadığı iddiaları nedeniyle boşanmaya karar vermişti.
Uzun zamandır ayrı yaşayan ve boşanmaya çalışan çift, davanın evraklarının sonuçlanmaması nedeniyle resmi olarak ayrılamamıştı.
Dava süreci tamamlanan ikili, resmi olarak boşandı.
Bunun yanı sıra, Fox ve Green çiftinin hayatında zaten başka insanlar vardı.
Fox, bir süredir rapçi Machine Gun Kelly (31) ile birlikte ve çift geçen ay nişanlandı.
Resmi olarak boşanan Fox ve Green çiftinin Noah (9), Bodhi (7) ve Journey (5) adlarında üç çocuğu var.
ABD’li oyuncu Green de, yeni sevgilisi Sharna Burgess ile mutlu bir ilişki yaşıyor.
Çift şimdi ilk çocuklarını bekliyor.
Green bir podcast kaydında Fox ile biten evliliği için şunları söyledi:
“İkimiz de birbirimize bir şey yapmadık. Birbirimize her zaman dürüst olduk. Beni her zaman seveceğini biliyorum. Ne olursa olsun her zaman arkadaşız ve çocuklarımızla beraberiz.”