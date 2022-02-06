Megan Fox nişanlısı Machine Gun Kelly'yi konserinde yalnız bırakmadı

Haberler - ntv.com.tr 06.02.2022 - 13:20
Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly’yi büyük sahne performansında yalnız bırakmadı.
35 yaşındaki ünlü oyuncu, 31 yaşındaki rap şarkıcısı nişanlısını 2022 Ulusal Hokey Ligi All Star Maçı’nda sergilediği performansında tribünden seyretti.
ABD’nin Las Vegas şehrinde yer alan T-Mobile Arena’daki spor etkinliğinde, Machine Gun Kelly gümüş rengi parıltılı bir sahne kostümü içindeydi.
Machine Gun Kelly, konserinin ardından seyircilerin arasında yer alan nişanlısı Megan Fox’un yanına gitti.
Ünlü çift, sarmaş dolaş bir şekilde spor müsabakasını seyretti.
Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan Megan Fox ve Machine Gun Kelly, geçen ay nişanlandı.
Megan Fox, 10 yıl evli kaldığı üç çocuğunun babası, oyuncu Brian Austin Green’den resmi olarak 2020’de boşandı. Kelly’nin de önceki ilişkisi Emma Cannon'dan bir kızı var.