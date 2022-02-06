Megan Fox nişanlısı Machine Gun Kelly'yi konserinde yalnız bırakmadı

Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan Megan Fox ve Machine Gun Kelly, geçen ay nişanlandı.

Megan Fox, 10 yıl evli kaldığı üç çocuğunun babası, oyuncu Brian Austin Green’den resmi olarak 2020’de boşandı. Kelly’nin de önceki ilişkisi Emma Cannon'dan bir kızı var.