Megan Fox ve Brian Austin Green ilişkisinde yasak aşk iddiası

Önce boşanmaya karar verip sonra üçüncü bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrenince yola birlikte devam etme kararı alan Megan Fox ve Brian Austin Green çifti bu kez kesin olarak ayrıldı. İlişkinin bitmesinde yasak aşk iddiası ortaya atıldı.

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17.06.2020 - 10:59

Uzun süre boyunca dünyanın en güzel kadını unvanını kimseye kaptırmayan oyuncu Megan Fox ile aynı zamanda meslektaşı olan eşi Brian Austin Green'in yuvasını yasak aşk yıktığı öne sürüldü.







ABD basınına yansıyan iddialara göre Megan Fox'un rapçi Machine Gun Kelly ile yasak aşk yaşaması çiftin yollarının ayrılmasına neden oldu.







Fox ile Machine Gun Kelly'nin geçen yılın son aylarından bu yana birlikte olduğu konuşuluyor. İkili, Machine Gun Kelly'nin "Bloody Valentine" adlı şarkısının klibinde birlikte rol almıştı.







Megan Fox artık yeni sevgilisiyle ilişkisini saklamazken Brian Austin Green de TV ünlüsü Courtney Stodden ile birlikte görüntülendi.







Courtney Stodden, 2011 ile 2020 arasında kendisinden yaşça büyük Doug Hutchinson ile yaptığı evlilikte uzun süre gündemde kalmıştı.

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