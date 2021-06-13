Megan Fox ve sevgilisi Machine Gun Kelly 30 bin dolara ev kiraladı

ntv.com.tr 13.06.2021 - 12:13
Ünlü oyuncu Megan Fox ve şarkıcı sevgilisi Machine Gun Kelly, aylığı 30 bin dolara lüks bir ev kiraladı.
Kısa bir süre önce nişanlandıkları söylentisi ortaya atılan çift, Los Angeles’ın Sherman Oaks bölgesinde beş yatak odalı ve beş banyolu bir malikaneye yerleşti.
Nisan ayında inşa edilen evde havuz, spa salonu, basketbol sahası ve şef mutfağı bulunuyor.
Daily Mail’e konuşa kaynaklar, çiftin, evin inşaatının tamamlanmasının ardından mayıs ayında eve taşındıklarını bildirdi.
Megan Fox ve rap şarkıcısı sevgilisi, evin rezidans şeklindeki esas bölümünde yaşıyor. Mülk bir de ayrı bir bina şeklinde ‘ikinci aile evi’ni kapsıyor. Bu binanın kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor.
The Transformers oyuncusu ile şarkıcı Machine Gun Kelly’nin yeni evi yaklaşık 500 metrekare büyüklüğünde.
Çift, 2020 yılının başlarında Midnight In The Switchgrass filminin setinde tanıştı. İlişkilerini Mayıs 2020’de duyurdular.
35 yaşındaki üç çocuk annesi Megan Fox ile 31 yaşındaki Machine Gun Kelly, birlikte ilk kırmızı halı geçişlerini 2021 Amerikan Müzik Ödülleri’nde yaptı.
İlk kez kırmızı halıda yan yana poz veren çiftten Megan Fox, yeni yaptırdığı dövmesiyla dikkat çekmişti. Sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getirmesiyle magazin basınının gündeminde olan Fox’un, Machine Gun Kelly’nin takma adı ‘gunman’ın (silahlı adam) İspanyolcası olan 'el pistolero' sözünü vücuduna yazdırdığı görülmüştü. Fox, eski eşi Brian Austin Green'in adını da göbeğine yazdırmıştı.
Megan Fox, 10 yıl evli kaldığı, çocuklarının babası olan 47 yaşındaki aktör eşi Brian Austin Green’den Kasım 2020’de boşandı.
Green’den boşanır boşanmaz başlayan yeni ilişkisi nedeniyle, aslında evliyken aşk yaşamaya başlamakla suçlansa da bu iddiaları reddeden Fox, aşkını gözler önüne seren sosyal medya paylaşımları yapmaktan kaçınmadı.