Megan Fox ve sevgilisi Machine Gun Kelly 30 bin dolara ev kiraladı

Ünlü oyuncu Megan Fox ve şarkıcı sevgilisi Machine Gun Kelly, aylığı 30 bin dolara lüks bir ev kiraladı.

Kısa bir süre önce nişanlandıkları söylentisi ortaya atılan çift, Los Angeles’ın Sherman Oaks bölgesinde beş yatak odalı ve beş banyolu bir malikaneye yerleşti.