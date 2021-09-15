Megan Fox'tan elbise tepkisi: Hepinize meydan okuyorum

Fox'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Fox'un bu paylaşımına bir takipçisi "İşte bu yüzden ben de 15 yaşından beri sana aşığım" diye yazdı. Bir başka takipçisi de ona "Yalnız değilsin" diye yanıt verdi. Megan Fox'un bir başka takipçisi de "Konuş Megan. Birçok insan 'evine çocuklarına git' der. Ama hiç kimse bunu bir erkeğe söylemez. Ayrıca her ne istiyorsak o olabiliriz" diyerek oyuncuyu desteklediğini ifade etti. Fox'un bir başka takipçisi de "Söyle onlara. Bir kadın giyim tercihiyle yargılanmamalı" yazarak görüşünü belirtti.