Megan Fox'un nişan yüzüğünün özelliği

Bir buçulk yıldır birlikte olan Megan Fox ile Machine Gun Kelly, geçen hafta nişanlandı. Fox’un nişan yüzüğü, en az çiftin sosyal medyadan paylaştığı evşlenme teklifi anı kadar konuşuldu. Fox’un iri taşlı yüzüğünün tasarımında Machine Gun Kelly’nin de imzası vardı.

Machine Gun Kelly, yüzüğün işlem görmemiş, safkan Kolombiya zümrütünden yapıldığını söyledi. Vogue dergisine konuşan şarkıcı, “Zümrüt taşı, tam da benim aklımdaki gibi gözyaşı damlası şeklinde oyuldu” dedi. Machine Gun Kelly, “Pırlantayı Stephen Webster tasarladı” diye konuştu.