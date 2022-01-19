Megan Fox'un nişan yüzüğünün özelliği

Haberler - ntv.com.tr 19.01.2022 - 17:12
Bir buçulk yıldır birlikte olan Megan Fox ile Machine Gun Kelly, geçen hafta nişanlandı. Fox’un nişan yüzüğü, en az çiftin sosyal medyadan paylaştığı evşlenme teklifi anı kadar konuşuldu. Fox’un iri taşlı yüzüğünün tasarımında Machine Gun Kelly’nin de imzası vardı.
Machine Gun Kelly, yüzüğün işlem görmemiş, safkan Kolombiya zümrütünden yapıldığını söyledi. Vogue dergisine konuşan şarkıcı, “Zümrüt taşı, tam da benim aklımdaki gibi gözyaşı damlası şeklinde oyuldu” dedi. Machine Gun Kelly, “Pırlantayı Stephen Webster tasarladı” diye konuştu.
Yeşil ve beyaz renkli taşlardan oluşan yüzüğün aslında ayrılıp iki ayrı yüzük haline getirilebildiğini anlatan Machine Gun Kelly, “Bu iki halka birlikte olduğunda bir mıknatıs tarafından bir arada tutuluyor. Sonra da bir kalp şeklini oluşturuyor” dedi.
Ünlü şarkıcı, "Bu iki halka aslında birer diken. Eğer onları parmağından çıkarırsa canını acıtır. Çünkü aşk acıtır" diye ekledi.
Her bir taşının 300 bin dolar olduğu ileri sürülen nişan yüzüğünü Machine Gun Kelly, Stephen Webster ile birlikte tasarladı. Stephen bu aşamayı şöyle anlatmıştı:
"Yaratıcı süreç sırasında Machine Gun Kelly, kendi doğum taşının zümrüt, Megan Fox'un doğum taşının da elmas olduğunu ve ikisini birleştirmek istediğini anlattı. Ortaya çıkan yüzük her bir mücevheri tutan birbirine kenetlenmiş iki diken banttan oluşuyor. Bandın yapıldığı altının içine gömülü mıknatıslar da iki ayrı halkayı bir arada tutuyor. "
30 yaşındaki bir çocuk babası Machine Gun Kelly ile 35 yaşındaki üç çocuk annesi Megan Fox, 11 Ocak’ta Porto Riko’da nişanlandı.
Fox, nişanın bir videosunu Instagram'da paylaştı ve şu sözleri dile getirdi:
"2020 yılının Temmuz ayında bir banyan ağacının altında oturduk ve büyülü bir şeyler diledik. Bu kadar kısa zamanda birlikte yaşayacağımız acıların farkında değildik. İlişkinin bizden talep edeceği fedakarlıklardan haberimiz yoktu. Ama aşktan sarhoş olmuştuk. Her nasılsa bir buçuk yıl cehennemde birlikte yürüdükten ve mümkün olacağını asla hayal etmediğim kadar güldükten sonra onunla evlenmemi istedi.”
Megan Fox, Machine Gun Kelly'nin teklifini kabul ettiğini de şu satırlarla duyurdu:"Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve bunu izleyecek her yaşamda olduğu gibi ona evet dedim. Ve sonra birbirimizin kanını içtik".
Bu, önceki ilişkisinden bir kızı olan Machine Gun Kelly'nin ilk evliliği olacak. Fox, daha önce üç çocuğu paylaştığı aktör Brian Austin Green ile evliydi.