Megastar Tarkan aşı oldu: Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok

"Geç oldu temiz oldu" diyerek aşı olduğunu duyuran Tarkan, "Ne yalan söyliyeyim, benim de kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok" diye konuştu.

27.08.2021 - 09:44

Megastar Tarkan aşı oldu: Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok - 1
Corona virüsle mücadelede Tarkan da aşı oldu. Megastar Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafı ile aşı çağrısında bulundu.


Megastar Tarkan aşı oldu: Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok - 2
"Geç oldu temiz oldu" diyen Tarkan, "Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı" diye konuştu.


Megastar Tarkan aşı oldu: Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok - 3
Tarkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok."


Megastar Tarkan aşı oldu: Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok - 4
"Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok."


Megastar Tarkan aşı oldu: Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok - 5
"Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım."

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER