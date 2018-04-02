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Meghan Markle aile yadigarı duvak tacını istemedi

ntv.com.tr

Meghan Markle’ın, Prens Harry ile düğününde, Kraliçe II. Elizabeth’in Kate Middleton’a ödünç verdiği duvak tacını kullanmayacağı açıklandı.

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    Prens Harry ile 19 Mayıs’ta gerçekleşecek törenle evlenecek olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın büyük gününe dair detaylar İngiliz basınının gündeminde.

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    36 yaşındaki yeni prenses adayının, Kate Middleton’ın 2011 yılındaki düğününde taktığı duvak tacını kullanacağı iddiası doğrulanmadı. Markle’ın ‘ödünç’ duvak tacını kullanmayacağı açıklandı.

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    Kate Middleton’ın Prens William ile düğününde taktığı Cartier Halo tasarımı taç, II. Elizabeth’ten hatıra idi.

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    Taç, 30 Mart’tan itibaren, 22 Temmuz’a kadar Avustralya’daki National Gallery’de sergilenecek.

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    ‘Cartier: The Exhibition’ sergisinde yer alan taç, Kraliçe’ye 18’inci doğum günü hediyesi olarak annesi tarafından verilmişti.

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    Prens Harry ile Windsor Şatosu’ndaki St George Şapeli’nde evlenecek olan Markle’ın, aile yadigarı duvak tacı yerine nasıl bir tasarım tercih edeceği merak konusu.

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