Meghan Markle Amerikalı bakıcı arıyor iddiası
ntv.com.tr
Yakında ilk bebeğini dünyaya getirmesi beklenen Meghan Markle’ın kraliyet geleneğini yıkarak Amerikalı bir bakıcıyla çalışma istediği öne sürüldü.
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1Meghan Markle ve Prens Harry, bir kraliyet geleneğini daha yıkıyor.
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Yakında doğum yapması beklenen Meghan Markle’ın, kraliyet ailesinin yeni üyesi için Amerikalı bir bakıcı istediği iddia edildi.
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Kraliyet geleneğine göre, çocuklara, İngiltere’nin çocuk bakımı eğitimi konusunda köklü okulu Norland Koleji mezunu bir bakıcı eğitim veriyor.
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Amerikalı eski oyuncu olan Markle’ın ise kendi ülkesinden bir bakıcı tutacağı öne sürüldü.
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37 yaşındaki Düşes’in önümüzdeki üç ay içinde çalışmaya başlaması için uygun bir aday bulması için bir işe alım ajansından yardım aldığı söyleniyor.
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6İngiliz Mirror gazetesine konuşan bir kaynak, “Meghan işe alacağı kişinin bir İngiliz’den ziyade Amerikalı olmasını tercih ediyor. Üniformalı bir personel yerine ailenin bir parçası gibi hissedecekleri birini istiyor” dedi. Kaynak ayrıca, “Meghan Amerikan kökleriyle gurur duyduğunu hiçbir zaman saklamıyor” diye de ekledi.
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7Kaynağa göre, tutulacak dadının bir erkek olma olasılığı yüksek ve dadıya yıllık 70 bin sterlin ödenecek.
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Kate Middleton ve Prens William’ın üç çocuğuna Norland Koleji’nden Maria Teresa Borrallo bakıyor.
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Borrallo gibi bugüne dek kraliyet ailesinde çalışan bakıcılar için çocukları sevmek yeterli değil. Bakıcılar herkesin giremediği Norland Koleji’nde özel eğitim alıyorlar. İngilizceyi mükemmel şekilde konuşması gereken bakıcılar sadece çocuk bakımı konusunda değil; psikoloji, tarih, felsefe, sosyoloji ve edebiyat eğitimi de alıyor.
Bakıcılar, özel kutlama günlerinde üniforma ile çocukların yanında yer alıyor.