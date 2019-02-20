Meghan Markle arkadaşlarıyla Amerika tatilinde
ntv.com.tr
Sussex Düşesi Meghan Markle, doğum öncesi ABD’ye giderek yakın arkadaşlarıyla görüştü. Gizli baby shower partisinin ardından arkadaşlarıyla birlikte lüks restoranda yemek yedi.
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Yedi aylık hamile olan Meghan Markle, yakın arkadaşlarıyla baby shower partisi yapmak için ABD’ye gitti. Baby shower sonrası objektiflerden gizlenmeye çalışmasının ardından Markle, bu kez fotoğrafçılara gülümsedi.
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Sussex Düşesi, baby shower’ın (yeni doğacak bebeğin gelişini kutlama) ardından dün arkadaşlarıyla birlikte New York’taki birinci kalite mekan The Polo Bar’da bir araya geldi. Ralph Lauren'in sahibi olduğu mekan, ABD Başkanı Donald Trump'ın en sevdiği yeme-içme yeri olarak biliniyor.
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Cuma günü Londra’dan Manhattan’a giden ve beş günlük ABD tatili planlayan Düşes, yakın arkadaşları olan tenisçi Serena Williams, moda tasarımcısı Jessica Mulroney, tasarımcı Misha Nonoo, Suits dizisi yıldızı Sarah Rafferty, marka danışmanı Benita Litt ve üniversiteden arkadaşı Lindsay Roth ile akşam yemeği yedi.
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437 yaşındaki Markle, 2250 sterlinlik Victoria Beckham tasarımı paltosuyla objektiflere yansıdı.
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Düşes, 915 sterlin değerinde Stella McCartney marka çantası ve Isabel Marant marka siyah saten ayakkabısıyla boy gösterdi.
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Önceki gün New York’ta 15 arkadaşıyla birlikte baby shower yapan Markle’ın pek çok bebek hediyesi aldığı, hediyeleri Londra’ya götürmek için ektstra bagaja ihtiyaç duyacağı belirtildi.
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Baby shower partisinin, Düşes’in yakın arkadaşı ve aynı zamanda resmi olmayan stilisti Jessica Mulroney tarafından organize edildiği öğrenildi.
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Markle, New York’ta arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken yakın kraliyet korumaları da objektiflere yansıdı.
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Düşes, bugün Londra’ya dönüyor. İşte Markle'ın ABD seyahatinden yansıyanlar...
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