Meghan Markle, Audrey Hepburn’ün izinde
ntv.com.tr
Dün katıldığı kraliyet etkinliğinde görülen Meghan Markle, stiliyle Audrey Hepburn’e benzetildi ve hakkında “Hollywood müzikallerinden çıkma” yorumu yapıldı.
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Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, dün ilk kez Ascot kraliyet at yarışı etkinliğine katıldı.
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36 yaşındaki Markle, stiliyle Audrey Hepburn’ün My Fair Lady (Benim Güzel Meleğim) filmindeki haline benzetildi.
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Gelinliğinin tasarımcısı olan Givenchy imzalı beyaz bir kıyafet giyen Markle, sevdiği bir başka tasarımcı Philip Treacy’nin elinden çıkma siyah-beyaz şapkasıyla dikkat çekti.
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İngiliz basınının “Hollywood müzikallerinden çıkma” olarak yorumladığı Markle, stiliyle beğeni topladı.
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Eski oyuncu, yeni düşes, 1350 sterlin (yaklaşık 8300 TL) değerinde yeşil altından küpeleriyle kıyafetini tamamladı.
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Markle’ın Ascot yarışlarına katılması, babası Thomas Markle’ın ITV kanalına 7500 sterlin karşılığında röportaj vermesinden sadece bir gün sonra oldu.
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Thomas Markle, verdiği röportajda, kızı hakkında detaylı bilgi vermiş, Prens Harry ile diyaloğu ve Kraliyet Ailesi hakkındaki düşüncelerini dile getirmişti.
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Bu gelişmeye rağmen Meghan Markle’ın katıldığı etkinlikte neşesinden bir şey kaybetmediği görüldü.
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İşte Meghan Markle ve Prens Harry'nin Ascot etkinliğinden yansıyanlar...
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