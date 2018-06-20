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Meghan Markle, Audrey Hepburn’ün izinde

ntv.com.tr

Dün katıldığı kraliyet etkinliğinde görülen Meghan Markle, stiliyle Audrey Hepburn’e benzetildi ve hakkında “Hollywood müzikallerinden çıkma” yorumu yapıldı.

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    Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, dün ilk kez Ascot kraliyet at yarışı etkinliğine katıldı.

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    36 yaşındaki Markle, stiliyle Audrey Hepburn’ün My Fair Lady (Benim Güzel Meleğim) filmindeki haline benzetildi.

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    Gelinliğinin tasarımcısı olan Givenchy imzalı beyaz bir kıyafet giyen Markle, sevdiği bir başka tasarımcı Philip Treacy’nin elinden çıkma siyah-beyaz şapkasıyla dikkat çekti.

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    İngiliz basınının “Hollywood müzikallerinden çıkma” olarak yorumladığı Markle, stiliyle beğeni topladı.

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    Eski oyuncu, yeni düşes, 1350 sterlin (yaklaşık 8300 TL) değerinde yeşil altından küpeleriyle kıyafetini tamamladı.

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    Markle’ın Ascot yarışlarına katılması, babası Thomas Markle’ın ITV kanalına 7500 sterlin karşılığında röportaj vermesinden sadece bir gün sonra oldu.

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    Thomas Markle, verdiği röportajda, kızı hakkında detaylı bilgi vermiş, Prens Harry ile diyaloğu ve Kraliyet Ailesi hakkındaki düşüncelerini dile getirmişti.

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    Bu gelişmeye rağmen Meghan Markle’ın katıldığı etkinlikte neşesinden bir şey kaybetmediği görüldü.

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    İşte Meghan Markle ve Prens Harry'nin Ascot etkinliğinden yansıyanlar...

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