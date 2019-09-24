Meghan Markle camiye girerken başörtüsü taktı
ntv.com.tr
İngiliz kraliyet ailesi adına resmi görev kapsamında Güney Afrika seyahatine çıkan Meghan Markle ve Prens Harry, Güney Afrika'nın tarihi camisini İslamiyet kurallarına uygun şekilde ziyaret etti.
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Meghan Markle ve Prens Harry, İngiliz kraliyeti adına resmi görev kapsamında Güney Afrika turuna çıktı.
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Kraliyet çifti, seyahatlerinin ikinci gününde, Cape Town’daki Bo-Kaap bölgesinde yer alan Güney Afrika’nın en eski camisini ziyaret etti.
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Uzun bir yeşil elbiseyle boy gösteren Markle, camiye girerken beyaz bir başörtüsü taktı.
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Markle ve Prens Harry, caminin içinde Cape Town İnançları Arası İlk Adım adlı derneğin programında rol alan bir grup gençle tanıştı.
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Dernek programı, 15-18 yaş arası gençlerin farklı dinlere, inanç kültürlerine, çeşitliliklerin değerlerine saygıyı geliştirmeyi hedefliyor.