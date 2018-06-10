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Meghan Markle çil dövmesi akımı başlattı

Makyajla çillerini gizlemeyen Meghan Markle, kendisini örnek alan kadınların çil dövmesi akımını başlatmasına neden oldu.

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    Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan ABD’li oyuncu Meghan Markle, farkında olmadan yeni bir güzellik akımının öncüsü oldu.

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    Artık tüm dünyanın yakından takip ettiği 36 yaşındaki düşes, çilleriyle bir dövme akımı başlattı.

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    Meksika asıllı bir anne ve Amerikalı bir babadan doğan Markle, melez görünümü ve çilleriyle beğeni topluyor. Doğal görüntüsüyle kitlelerce benimsenerek taklit ediliyor. 

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    Dünyada milyonlarca kişinin izlediği düğünle dünyaevine giren Markle, çillerini ortaya çıkaran hafif makyajıyla da adından söz ettirmişti.

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    Markle’ı örnek alan kadınlar çilleri varsa bunu açıkta bırakan şekilde makyaj yapmayı tercih ederken, çilleri olmayanlar da dövme yaptırmaya başladı.

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    Makyaj dövmesi uzmanları, üç seneye yakın kalıcı olan çil dövmelerinin son dönemlerin en çok uygulanan işlemi olduğunu belirtiyor.

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    Yapıldıktan birkaç ay sonra daha doğal görünen dövmelerin rengi yumuşuyor ve natürel görünüm kazanıyor. 

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