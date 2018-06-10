Meghan Markle çil dövmesi akımı başlattı
Makyajla çillerini gizlemeyen Meghan Markle, kendisini örnek alan kadınların çil dövmesi akımını başlatmasına neden oldu.
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Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan ABD’li oyuncu Meghan Markle, farkında olmadan yeni bir güzellik akımının öncüsü oldu.
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Artık tüm dünyanın yakından takip ettiği 36 yaşındaki düşes, çilleriyle bir dövme akımı başlattı.
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Meksika asıllı bir anne ve Amerikalı bir babadan doğan Markle, melez görünümü ve çilleriyle beğeni topluyor. Doğal görüntüsüyle kitlelerce benimsenerek taklit ediliyor.
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Dünyada milyonlarca kişinin izlediği düğünle dünyaevine giren Markle, çillerini ortaya çıkaran hafif makyajıyla da adından söz ettirmişti.
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Markle’ı örnek alan kadınlar çilleri varsa bunu açıkta bırakan şekilde makyaj yapmayı tercih ederken, çilleri olmayanlar da dövme yaptırmaya başladı.
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Makyaj dövmesi uzmanları, üç seneye yakın kalıcı olan çil dövmelerinin son dönemlerin en çok uygulanan işlemi olduğunu belirtiyor.
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Yapıldıktan birkaç ay sonra daha doğal görünen dövmelerin rengi yumuşuyor ve natürel görünüm kazanıyor.