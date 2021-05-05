Meghan Markle yazdığı çocuk kitabıyla eleştirildi

ntv.com.tr 05.05.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 11:29
BABA ÇOCUK HİKAYESİ YAZMASI ELEŞTİRİLDİ
Oğulları Archie'nin doğumundan sonra eşi Prens Harry'ye yazdığı bir şiirden esinlenen ve bir baba ile oğulun hikayesini anlatan Markle'ın The Bench (Bank) adlı çocuk kitabı 8 Haziran'da piyasaya çıkacak.
Baba ile çocuğun ilişkisini yazan Markle, İngiliz basını tarafından, kendi babasıyla arasının bozuk olması ve eşi Prens Harry'yi babasıyla tanıştırmaması nedeniyle eleştirildi, durum 'ironik' olarak nitelendirildi.
ŞİİRİNDEN İLHAM ALDI
Markle, kitapla ilgili açıklamasında, "The Bench, Babalar Günü'nde eşime yazdığım bir şiir olarak başladı, bir ay sonra Archie doğdu. Şiir bu hikayeye dönüştü" ifadesini kullandı.
Christian Robinson'ın çizdiği illüstrasyonlarda, kraliyetten ayrıldıktan sonra askeri unvanları da elinden alınan Prens Harry'nin kamuflaj üniformayla resmedilmesi dikkat çekti.
Çocuk kitabı, Markle'ın ilk yazma macerası değil. Düşes, daha önce The Tig adlı blogunda yazıyordu ancak Prens Harry ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra blogunu kapattı.