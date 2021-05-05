Meghan Markle yazdığı çocuk kitabıyla eleştirildi

BABA ÇOCUK HİKAYESİ YAZMASI ELEŞTİRİLDİ

Oğulları Archie'nin doğumundan sonra eşi Prens Harry'ye yazdığı bir şiirden esinlenen ve bir baba ile oğulun hikayesini anlatan Markle'ın The Bench (Bank) adlı çocuk kitabı 8 Haziran'da piyasaya çıkacak.

Baba ile çocuğun ilişkisini yazan Markle, İngiliz basını tarafından, kendi babasıyla arasının bozuk olması ve eşi Prens Harry'yi babasıyla tanıştırmaması nedeniyle eleştirildi, durum 'ironik' olarak nitelendirildi.