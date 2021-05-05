Meghan Markle yazdığı çocuk kitabıyla eleştirildi

Meghan Markle, ilk hamileliğinde eşi Prens Harry'ye Babalar Günü'nde yazdığı şiirden ilham alarak bir çocuk kitabı yazdı. İngiliz basını, Düşes'in, baba ve çocuk ilişkisini anlattığı kitabını gündeme taşırken, Markle'ın kendi babasıyla görüşmediğine ve eşi Prens Harry'yi onunla tanıştırmadığına vurgu yaparak, durumun 'ironik' olduğunu yazdı.

ntv.com.tr 05.05.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 11:29

Meghan Markle yazdığı çocuk kitabıyla eleştirildi - 1
İkinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmasının ardından eşi Prens Harry ile birlikte ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği ses getirici röportaj nedeniyle gündemden düşmeyen Meghan Markle, şimdi de yazdığı kitapla gündem oldu.
Meghan Markle yazdığı çocuk kitabıyla eleştirildi - 2

BABA ÇOCUK HİKAYESİ YAZMASI ELEŞTİRİLDİ

Oğulları Archie'nin doğumundan sonra eşi Prens Harry'ye yazdığı bir şiirden esinlenen ve bir baba ile oğulun hikayesini anlatan Markle'ın The Bench (Bank) adlı çocuk kitabı 8 Haziran'da piyasaya çıkacak. 

Baba ile çocuğun ilişkisini yazan Markle, İngiliz basını tarafından, kendi babasıyla arasının bozuk olması ve eşi Prens Harry'yi babasıyla tanıştırmaması nedeniyle eleştirildi, durum 'ironik' olarak nitelendirildi.

Meghan Markle yazdığı çocuk kitabıyla eleştirildi - 3

ŞİİRİNDEN İLHAM ALDI

Markle, kitapla ilgili açıklamasında, "The Bench, Babalar Günü'nde eşime yazdığım bir şiir olarak başladı, bir ay sonra Archie doğdu. Şiir bu hikayeye dönüştü" ifadesini kullandı. 

Meghan Markle yazdığı çocuk kitabıyla eleştirildi - 4

Christian Robinson'ın çizdiği illüstrasyonlarda, kraliyetten ayrıldıktan sonra askeri unvanları da elinden alınan Prens Harry'nin kamuflaj üniformayla resmedilmesi dikkat çekti.

Meghan Markle yazdığı çocuk kitabıyla eleştirildi - 5
Kitabın bir de Markle'ın seslendirdiği sesli kitap versiyonu bulunuyor.
Meghan Markle yazdığı çocuk kitabıyla eleştirildi - 6

Çocuk kitabı, Markle'ın ilk yazma macerası değil. Düşes, daha önce The Tig adlı blogunda yazıyordu ancak Prens Harry ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra blogunu kapattı.

Meghan Markle yazdığı çocuk kitabıyla eleştirildi - 7
İngiliz basını, kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra çeşitli iş anlaşmaları yapan Meghan Markle ve Prens Harry'nin, TV projeleri için Netflix ile podcast'ler için Spotify ile milyonlarca dolarlık anlaşmaları olduğunu yazdı.

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