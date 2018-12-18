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Meghan Markle: Çok iyiyim, çok hamileyim

ntv.com.tr

Londra’daki Brinsworth Evi’ni ziyaret eden ve karnının iyice belirginleştiği görülen Meghan Markle, nasıl olduğu sorulunca, “Çok iyiyim, çok hamileyim” yanıtını verdi.

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    Meghan Markle bugün, Londra’da tiyatro ve eğlence profesyonellerinin emekli dinlenme evi olarak hizmet veren Brinsworth Evi’ni ziyaret etti.

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    Brock Collection marka 834 sterlinlik çiçekli elbise ve 550 sterlinlik Kanada markası Soia & Kyo’dan gri palto giyen 37 yaşındaki Sussex Düşesi şıklığıyla beğeni topladı.

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    Hamileliğinin altıncı ayı içinde olan Markle’ın karnının belirginleşmesi dikkat çekti.

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    Brinsworth Evi ziyareti esnasında kurum görevlisi tarafından nasıl olduğu sorulan Markle, elini karnına koyarak, “Çok iyiyim, çok hamileyim” diye cevap verdi.

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    Noel tatili öncesi son kraliyet adına ziyarette görülen Markle, eşi Prens Harry ile birlikte Noel’i Buckingham Sarayı’nda Kraliçe ve tüm kraliyet ailesiyle kutlayacak.

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