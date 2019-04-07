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Meghan Markle erkek doktor istemedi (Kraliyet geleneğini yıktı)

ntv.com.tr

İlk bebeğinin doğumuna sayılı gün kalan Meghan Markle, doğumuna Kraliçe’nin erkek doktorlarınıb girmesini engelleyerek bir Kraliyet geleneğini daha yıktı.

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    Sussex Düşesi Meghan Markle, doğumuna sayılı gün kala doktor beğenmiyor. İddia, İngiliz basınına ait.

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    37 yaşındaki Düşes’in nisan ayı sonunda ya da mayıs ayı başında gerçekleşmesi beklenen doğumunda bir erkek doktorun bulunmasını istemediği öne sürüldü.

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    Markle’ın Kraliyet geleneğini yıkarak Kraliçe’nin doktorlarını tercih etmediği, içinde kadın doktorun yer aldığı kendi doğum ekibini oluşturmak istediği belirtildi.

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    Kraliyet ailesinin yüksek riskli doğum alanında uzman jinekologları Alan Farthing ve Guy Thorpe-Beeston, Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın üç doğumunu da gerçekleştirmişti.

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    Kaliçe’nin doktorlarının, Markle’ın doğumu için tam olarak dışlanmadıkları, doğum esnasında herhangi bir riskli durum olması halinde müdahale edecekleri de gelen haberler arasında.

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    Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak, “Meghan doğum odasında erkek istemiyor. Kendi insanlarını isteme konusunda son derece katı. Bu bizi de şaşırttı” ifadesini kullandı.

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    Bir başka kaynak da “Bu oldukça şaşırtıcı. Kraliçe’nin doktorları en iyi doktorlardır. Doğumdaki rolleri oldukça sınırlı olacak” dedi.

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    Kraliyet ailesi doktorları, Prenses Diana ve Prince Anne’in de doğumlarını gerçekleştirmişti.

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