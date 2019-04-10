Meghan Markle evde doğum yapacak iddiası (Kraliçe'nin izinde)
ntv.com.tr
Meghan Markle’ın, bebeğini, tıpkı Kraliçe Elizabeth gibi evde doğum yöntemiyle dünyaya getireceği iddia edildi.
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İlk çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan Meghan Markle’ın seçeceği doğum yöntemi İngiliz basınının gündeminde.
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Markle’ın bebeğini, bu ayın sonunda, evde doğum yöntemiyle dünyaya getireceği öne sürüldü.
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İngiliz basınında, 37 yaşındaki Sussex Düşesi’nin tıpkı Kraliçe Elizabeth gibi ebe yardımıyla Berkshire’daki evinde doğum yapacağı yazıldı.
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Kendisi de büyükanne ve büyükbabasının Mayfair’deki evinde doğan Kraliçe Elizabeth, dört çocuğunu da Buckingham Sarayı’nda ve Clarence Evi’nde dünyaya getirmişti.
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Kraliyet ailesine yakın kaynaklar Meghan Markle’ın evde doğum yapmak istediğini, ancak 35 yaş üstü doğumlarda prematüre riski, epidural ya da sezaryen gerekliliği ihtimalleri nedeniyle hastane seçeneğini de dışarıda bırakmadığını belirtti.
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Daily Mail’e konuşan Düşes’in Amerikalı bir arkadaşı, Markle’ın her gün düzenli olarak yoga yaptığını, böylelikle doğuma hazırlandığını, sağlığı yerinde olduğu için evde doğumun güvenli olacağını söyledi.
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Bir süre önce Markle’ın, doğum hazırlığında ve doğum esnasında kendisine destek olması için bir doula (doğum koçu) ile anlaştığı iddia edilmişti. Böylece Markle’ın, saray geleneğini yıkarak, kraliyet içinde bir doula ile doğuma girecek olan ilk kişi olacağı konuşulmuştu.