Meghan Markle: Feminizmin embriyonik tekmelerini hissediyorum

Markle, “Netflix'te feminizm ile alakalı bir belgesel izledim ve hamilelik dönemiyle ilgili söylenen şu sözler aklımda kaldı, 'Karnımda feminizmin embriyonik tekmelemelerini hissediyorum. Bunu seviyorum. Yani kız ya da erkek, hangi cinsiyet olursa olsun, bizim küçük bebeğimizde de böyle olacağını umuyoruz” sözlerini sarf etti.