Meghan Markle: Feminizmin embriyonik tekmelerini hissediyorum
Londra’daki Kadınlar Günü panelinde konuşan sekiz aylık hamile Düşes Meghan Markle, seyrettiği bir belgeselden alıntı yaparak, “Karnımda feminizmin embriyonik tekmelemelerini hissediyorum” dedi.
-
1
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında King's College London'a giden ve bir panelde konuşma yapan Sussex Düşesi Meghan Markle feminizmle ilgili sözleriyle dikkat çekti.
-
2
8 aylık hamile olan 37 yaşındaki Düşes, Gurls Talk platformunun kurucusu Adwoa Aboah, önceki Avustralya Başbakanı Julia Gillard, gazeteci Anne McElvoy ve Zimbabveli feminist Angeline Murimirwa ile yaptığı söyleşi esnasında hamilelik sürecinin nasıl geçtiği sorusunu yanıtladı.
-
3
Markle, “Netflix'te feminizm ile alakalı bir belgesel izledim ve hamilelik dönemiyle ilgili söylenen şu sözler aklımda kaldı, 'Karnımda feminizmin embriyonik tekmelemelerini hissediyorum. Bunu seviyorum. Yani kız ya da erkek, hangi cinsiyet olursa olsun, bizim küçük bebeğimizde de böyle olacağını umuyoruz” sözlerini sarf etti.
-
4
Düşes’in bahsettiği belgeselin adı Feminists: What Were They Thinking? Tek bölümlük yapım, ikinci dalga feminizm hareketi dönemine şahit olan ve 1970'li yıllarda bu harekete yön veren kadınların hikayelerine yer veriyor.
-
5Öte yandan Kadınlar Günü panelinde konuşma yapan Meghan Markle, sözlerinin yanı sıra stiliyle de dikkat çekti.
-
6Düşes, Reiss imzalı elbisesi, Alexander McQueen blazer ceketi, Manolo Blahnik ayakkabıları ve Stella McCartney çantasıyla beğeni topladı.