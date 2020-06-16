Meghan Markle Grenfell Kulesi’nde ölenlere anma

İngiltere Kraliyet ailesi üyeliğinden eşi Prens Harry ile birlikle ayrılan Megan Markle, başkent Londra'daki Grenfell Kulesi'nde meydana gelen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği yangının yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, yangında evsiz kalan mağdurlar için yemek pişiren ve Hubb Cemaat Mutfağı’da çalışan Müslüman kadınlara, "Sizleri çok özledim. Yangının sarılmasında payınız büyük. Sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayım" dedi.

DHA 16.06.2020 - 13:25 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 14:01

Meghan Markle Grenfell Kulesi’nde ölenlere anma - 1

Prens Harry'in eşi ünlü oyuncu Megan Markle, başkent Londra'daki Grenfell Kulesi'nde meydana gelen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği yangının yıl dönümünde paylaşımda bulundu. 

Meghan Markle Grenfell Kulesi’nde ölenlere anma - 2

Markle, yaptığı paylaşımda, yangında evsiz kalan mağdurlar için yemek pişiren ve Hubb Cemaat Mutfağı’da çalışan Müslüman kadınları unutmadı. 

Meghan Markle Grenfell Kulesi’nde ölenlere anma - 3

Markle, mesajında “Sizinle gurur duyuyorum, Harry’de gurur duyuyor. Geriye dönüp baktığınızda son üç yılda ne kadar başarılı olduğunuzu görebilirsiniz, etrafınıza nasıl örnek olduğunuzu görebilirsiniz. Eşim ve ben sizlerin yanınızdayız. Sizleri çok özledim. Yeniden görüşmek dileğiyle” dedi.  



Meghan Markle Grenfell Kulesi’nde ölenlere anma - 4

NE OLMUŞTU?

2017 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı Grenfell binasında başlayan ve hızla tüm binayı saran yangında 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Meghan Markle Grenfell Kulesi’nde ölenlere anma - 5
Yangında, Lübnanlı Choukair ailesinin de üç kuşağı kurtarılamamıştı.

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