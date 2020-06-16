Meghan Markle Grenfell Kulesi’nde ölenlere anma

Markle, mesajında “Sizinle gurur duyuyorum, Harry’de gurur duyuyor. Geriye dönüp baktığınızda son üç yılda ne kadar başarılı olduğunuzu görebilirsiniz, etrafınıza nasıl örnek olduğunuzu görebilirsiniz. Eşim ve ben sizlerin yanınızdayız. Sizleri çok özledim. Yeniden görüşmek dileğiyle” dedi.