Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor

"EVDE DOĞUM İÇİN GÜZEL BİR ORTAMI VAR"

Page Six’e konuşan bir kaynak, "Meghan'ın planı Archie’yi evde doğurmaktı, ancak en iyi planlanmış planlar hakkında ne derler bilirsiniz. Sonunda, doktorları ona hastaneye gitmesini tavsiye etti ve ilgilendiği tek şey Archie'yi güvenli bir şekilde dünyaya getirmekti” dedi. Kaynak ayrıca, “California’da güzel bir evi, kızını doğurmak için çok güzel bir ortamı var” diye ekledi.