Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor

İlk çocuğu Archie için evde doğum planlayan ancak hastanede doğuma mecbur kalan Meghan Markle, bu defa da ikinci çocuğunu ABD’deki evinde dünyaya getirmeyi planlıyor. Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin yeni doğacak kızları, ABD’de doğan ilk kraliyet üyesi olacak.

ntv.com.tr 31.03.2021 - 07:47

Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor - 1

ABD'DE DOĞACAK İLK KRALİYET ÜYESİ

Meghan Markle, ikinci çocuğunu ABD'nin Montecito bölgesindeki evinde dünyaya getirmeyi planlıyor. Sussex Düşesi’nin yaz başında dünyaya getireceği kızı, ABD’de doğan ilk kraliyet üyesi olacak.

Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor - 2
Page Six’in haberine göre 39 yaşındaki Markle, oğlu Archie'ye hamileyken başlangıçta tamamen kadınlardan oluşan bir ebe ekibinin katılımıyla, eşi Prens Harry ile İngiltere’de yaşadıkları Frogmore Kır Evi’nde doğum yapmayı hayal etti.
Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor - 3

HASTANEDE DOĞUMA MECBUR KALDI

Ancak Archie’nin doğumu bir hafta geciktiğinden dolayı Markle Londra'ki özel Portland Hastanesi’ne götürüldü ve 6 Mayıs 2019'da erken saatlerde, Prens Harry yanındayken doğum yaptı.

Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor - 4

"EVDE DOĞUM İÇİN GÜZEL BİR ORTAMI VAR"

Page Six’e konuşan bir kaynak, "Meghan'ın planı Archie’yi evde doğurmaktı, ancak en iyi planlanmış planlar hakkında ne derler bilirsiniz. Sonunda, doktorları ona hastaneye gitmesini tavsiye etti ve ilgilendiği tek şey Archie'yi güvenli bir şekilde dünyaya getirmekti” dedi. Kaynak ayrıca, “California’da güzel bir evi, kızını doğurmak için çok güzel bir ortamı var” diye ekledi.

Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor - 5

Meghan Markle ile 36 yaşındaki Prens Harry, geçen yıl kraliyet görevlerini bırakıp California’ya taşındıklarında Montecito bölgesindeki lüks evlerini 14,5 milyon dolara satın aldı.

Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor - 6

Çift, Oprah Winfrey’e verdikleri, başta kraliyet ailesi ve İngiltere’de olmak üzere tüm dünyada bomba etkisi yaratan söyleşilerinde ikinci çocuklarının bir kız olacağını açıklamıştı. Markle doğumun yazın olacağını ancak tam olarak ne zaman olacağını söylememişti.

Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor - 7

KRALİYET DOĞUM AÇIKLAMASI YAPACAK MI?

6 Mayıs 2019’da Archie dünyaya geldiğinde Kraliçe Elizabeth, tıpkı diğer torunlarının doğumuda oladuğu gibi, bebeğin doğum haberini ve kraliyet ailesinin bundan duyduğu mutluluğu paylaşan bir açıklama yapmıştı. Şimdi Meghan ve Harry çiftinin ikinci çocuğunun doğumundan sonra kraliyet ailesinden benzer bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu.

Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor - 8
Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor - 9
Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor - 10
Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor - 11

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