Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor

ntv.com.tr 31.03.2021 - 07:47
ABD'DE DOĞACAK İLK KRALİYET ÜYESİ
Meghan Markle, ikinci çocuğunu ABD'nin Montecito bölgesindeki evinde dünyaya getirmeyi planlıyor. Sussex Düşesi’nin yaz başında dünyaya getireceği kızı, ABD’de doğan ilk kraliyet üyesi olacak.
HASTANEDE DOĞUMA MECBUR KALDI
Ancak Archie’nin doğumu bir hafta geciktiğinden dolayı Markle Londra'ki özel Portland Hastanesi’ne götürüldü ve 6 Mayıs 2019'da erken saatlerde, Prens Harry yanındayken doğum yaptı.
"EVDE DOĞUM İÇİN GÜZEL BİR ORTAMI VAR"
Page Six’e konuşan bir kaynak, "Meghan'ın planı Archie’yi evde doğurmaktı, ancak en iyi planlanmış planlar hakkında ne derler bilirsiniz. Sonunda, doktorları ona hastaneye gitmesini tavsiye etti ve ilgilendiği tek şey Archie'yi güvenli bir şekilde dünyaya getirmekti” dedi. Kaynak ayrıca, “California’da güzel bir evi, kızını doğurmak için çok güzel bir ortamı var” diye ekledi.
Meghan Markle ile 36 yaşındaki Prens Harry, geçen yıl kraliyet görevlerini bırakıp California’ya taşındıklarında Montecito bölgesindeki lüks evlerini 14,5 milyon dolara satın aldı.
Çift, Oprah Winfrey’e verdikleri, başta kraliyet ailesi ve İngiltere’de olmak üzere tüm dünyada bomba etkisi yaratan söyleşilerinde ikinci çocuklarının bir kız olacağını açıklamıştı. Markle doğumun yazın olacağını ancak tam olarak ne zaman olacağını söylememişti.
KRALİYET DOĞUM AÇIKLAMASI YAPACAK MI?
6 Mayıs 2019’da Archie dünyaya geldiğinde Kraliçe Elizabeth, tıpkı diğer torunlarının doğumuda oladuğu gibi, bebeğin doğum haberini ve kraliyet ailesinin bundan duyduğu mutluluğu paylaşan bir açıklama yapmıştı. Şimdi Meghan ve Harry çiftinin ikinci çocuğunun doğumundan sonra kraliyet ailesinden benzer bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu.