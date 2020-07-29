Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yazılan kitap sarayı rahatsız etti

ntv.com.tr 29.07.2020 - 09:01
"ASIL GERİLİM KARDEŞLER ARASINDA"
Kitapta, kraliyetteki gerilimin sanıldığı gibi Meghan Markle ile Kate Middleton arasında olmadığı, Prens William ile Prens Harry kardeşler arasında olduğu yazıyor. Kitaba göre, William'ın, kardeşini evlilik için acele etmemesi konusunda uyardığı ve Harry'nin de bundan hoşlanmadığı haberleri basına yansıdı. Bu işin sonu da Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ve oğlu Archie'yi de alıp ABD'ye yerleşmesine kadar uzandı.
KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER OLUYOR?
Ama yine de ailede sular durulmadı. Meghan Markle ile Prens Harry'nin aileden ayrılığının perde arkası hala büyük bir merak konusu. Bu konuda kısa bir süre önce yayınlanan bir kitapta da bu konuyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
Finding Freedom yazarları, Prens Harry ve Meghan Markle'ın, aileden ayrılık kararını Prens William ile Kate Middleton'ın hep ön planda olmasını kıskandıkları için aldığını ileri sürdü.
Kitabın satırlarında öne sürülenlere göre, Prens Harry ve Meghan Markle, Prens Charles ve Prens William'ın "arkasındaki koltukta" oturmaya daha fazla tahammül edemedi.
İki yazarın kitapta ileri sürdüğüne göre, Prens Harry ile Markle'ın ailenin diğer üyelerinden daha popüler hale gelmesi olasılığı bazı saray mensuplarını rahatsız etti. Harry ile Meghan, Londra'da yaşadıkları sürede bu durumda mücadele etti.
AYRILIKTAN BAŞKA ÇARE KALMADI
Kitapta, Markle'ın bir arkadaşına gözyaşları içinde "Bu aile için yaşamımdan bile vazgeçebilirim" dediğini ama sonuçta kendilerine ayrılıktan başka seçenek bırakılmadığını söylediği iddiası da yer alıyor.
ENGEREK YILANI BENZETMESİ
kitapta yer alan iddialara göre Prens Harry, kendisini ailesi tarafından korumasız bırakılmış hissetti. Ayrıca Harry'ye göre yıllardır birlikte çalıştığı bazı saray görevlileri Meghan Markle'dan hoşlanmayıp hayatı ona zindan etmeye çalıştı. Hatta kitapta, bir arkadaşlarına dayanılarak belirtilene göre, Prens Harry ve Meghan Markle bazı saray çalışanlarını "engerek yılanına" benzeterek çok hain olduklarını düşünüyordu.
SÖZCÜDEN YANIT GELDİ
Bu arada, Prens Harry ve Mehan Markle'ın sözcüsü, çiftin kitap için yazarlarla röportaj yapmadığını belirterek "Kitap tamamen yazarların kendi görüşlerini, bakış açılarını ve yorumlarını yansıtmaktadır" açıklamasında bulundu.