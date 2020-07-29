Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yazılan kitap sarayı rahatsız etti

Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitapta yer alan bilgilerin kraliyet ailesini memnun etmedi. Saraya yakın kaynaklar, ailenin kitaptan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

ntv.com.tr 29.07.2020 - 09:01

Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yazılan kitap sarayı rahatsız etti - 1
Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitap İngiltere’nin gündeminden düşmüyor. Yeni kraliyet kitabında Prens Harry ve Meghan Markle’ın kişisel olarak katkıda bulunmadıkları, yazarlar Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın yaklaşık 100 kadar kaynakla konuşarak kitabı yazdıkları biliniyor.
Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yazılan kitap sarayı rahatsız etti - 2
Kitapta yer alan ve hemen her gün farklı bir şekilde basında yer alan bilgiler, kraliyet ailesini rahatsız etti. Vanity Fair’e konuşan bir kaynak, “Saray, kitaptan dolayı çok üzgün, çünkü perde arkasında gerçekte ne olduğunu onlar biliyor” dedi. Aynı kaynak, “Açıkçası rahat bir nefes alıyor olmaları lazım. Daha kötüsü olabilirdi” yorumunu da yaptı.
Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yazılan kitap sarayı rahatsız etti - 3

"ASIL GERİLİM KARDEŞLER ARASINDA"

Kitapta, kraliyetteki gerilimin sanıldığı gibi Meghan Markle ile Kate Middleton arasında olmadığı, Prens William ile Prens Harry kardeşler arasında olduğu yazıyor. Kitaba göre, William'ın, kardeşini evlilik için acele etmemesi konusunda uyardığı ve Harry'nin de bundan hoşlanmadığı haberleri basına yansıdı. Bu işin sonu da Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ve oğlu Archie'yi de alıp ABD'ye yerleşmesine kadar uzandı.

Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yazılan kitap sarayı rahatsız etti - 4

KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER OLUYOR? 

Ama yine de ailede sular durulmadı. Meghan Markle ile Prens Harry'nin aileden ayrılığının perde arkası hala büyük bir merak konusu. Bu konuda kısa bir süre önce yayınlanan bir kitapta da bu konuyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Finding Freedom yazarları, Prens Harry ve Meghan Markle'ın, aileden ayrılık kararını Prens William ile Kate Middleton'ın hep ön planda olmasını kıskandıkları için aldığını ileri sürdü.

Kitabın satırlarında öne sürülenlere göre, Prens Harry ve Meghan Markle, Prens Charles ve Prens William'ın "arkasındaki koltukta" oturmaya daha fazla tahammül edemedi.

Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yazılan kitap sarayı rahatsız etti - 5

İki yazarın kitapta ileri sürdüğüne göre, Prens Harry ile Markle'ın ailenin diğer üyelerinden daha popüler hale gelmesi olasılığı bazı saray mensuplarını rahatsız etti. Harry ile Meghan, Londra'da yaşadıkları sürede bu durumda mücadele etti.

Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yazılan kitap sarayı rahatsız etti - 6

AYRILIKTAN BAŞKA ÇARE KALMADI 

Kitapta, Markle'ın bir arkadaşına gözyaşları içinde "Bu aile için yaşamımdan bile vazgeçebilirim" dediğini ama sonuçta kendilerine ayrılıktan başka seçenek bırakılmadığını söylediği iddiası da yer alıyor. 

Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yazılan kitap sarayı rahatsız etti - 7

ENGEREK YILANI BENZETMESİ

kitapta yer alan iddialara göre Prens Harry, kendisini ailesi tarafından korumasız bırakılmış hissetti. Ayrıca Harry'ye göre yıllardır birlikte çalıştığı bazı saray görevlileri Meghan Markle'dan hoşlanmayıp hayatı ona zindan etmeye çalıştı. Hatta kitapta, bir arkadaşlarına dayanılarak belirtilene göre, Prens Harry ve Meghan Markle bazı saray çalışanlarını "engerek yılanına" benzeterek çok hain olduklarını düşünüyordu.

Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yazılan kitap sarayı rahatsız etti - 8

SÖZCÜDEN YANIT GELDİ 

Bu arada, Prens Harry ve Mehan Markle'ın sözcüsü, çiftin kitap için yazarlarla röportaj yapmadığını belirterek "Kitap tamamen yazarların kendi görüşlerini, bakış açılarını ve yorumlarını yansıtmaktadır" açıklamasında bulundu.

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