Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yazılan kitap sarayı rahatsız etti

KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER OLUYOR?

Ama yine de ailede sular durulmadı. Meghan Markle ile Prens Harry'nin aileden ayrılığının perde arkası hala büyük bir merak konusu. Bu konuda kısa bir süre önce yayınlanan bir kitapta da bu konuyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Finding Freedom yazarları, Prens Harry ve Meghan Markle'ın, aileden ayrılık kararını Prens William ile Kate Middleton'ın hep ön planda olmasını kıskandıkları için aldığını ileri sürdü.

Kitabın satırlarında öne sürülenlere göre, Prens Harry ve Meghan Markle, Prens Charles ve Prens William'ın "arkasındaki koltukta" oturmaya daha fazla tahammül edemedi.