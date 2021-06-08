'Meghan Markle ile Prens Harry'den Kraliçe Elizabeth'e zeytin dalı'

Prens Harry ve Meghan'ın kız bebeklerinin doğumu, İngiltere gazetelerinde manşetleri süsledi. Gazetelere konuşan uzmanlar, son dönemde Kraliyet Sarayı ile ilgili eleştirilerini dile getiren çiftin, zeytin dalı uzatmak için bebeğe Kraliçe Elizabeth'in takma adını vermiş olabileceği yorumunda bulundu.

İngiltere gazeteleri, 'Lilibet' takma adının, Kraliçe Elizabeth daha küçük bir çocukken ve adını doğru telaffuz etmekte zorlandığı sırada ortaya çıktığını ve Prens Philip'in de onu takma adıyla çağırdığını yazdı.





