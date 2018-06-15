Meghan Markle, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile ilk kez bir etkinliğe yalnız katıldı
NTV Haber, Reuters, AFP
Prens Harry ile geçen ay peri masalını andıran bir düğünle dünya evine giren Meghan Markle, basının hala yakın markajında... Evlendikten sonra Sussex Düşesi ünvanını alan Markle, İngiltere Kraliçesi’yle birlikte ilk kez bir etkinliğe katıldı. Protokol kuralları zaman zaman onu zorlasa da 36 yaşındaki Düşes'in zaman zaman 2. Elizabeth ile şakalaşarak samimiyetini oldukça ilerlettiği görüldü.
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1Meghan Markle, Chester kentine ziyaretinde Kraliçe 2. Elizabeht'e eşlik etti.
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2Prens Harry ile dünya evine girdikten sonra Sussex Düşesi ünvanını alan Markle, ülkenin kuzeybatısındaki kente Kraliçe’yle birlikte trenle gitti.
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3Gece boyu süren yolculuğun ardından kente ulaşan Kraliçe ve Düşes, köprü açılışına katıldı ve çocukların sunduğu gösteriyi izledi.
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Kraliçe ve Sussex düşesi, kentteki bir tiyatronun da açılışını gerçekleştirdi.
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5Kraliçeye eşlik eden Prens Harry'nin eşi, gittiği her yerde yoğun ilgi gördü.
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6Binlerce kişi, kraliyet ailesinin yeni üyesini görebilmek için saatlerce bekledi.
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7. Sussex Düşesi, ziyaret boyunca rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Bir tek protokol kuralları onu zorladı.
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8Kraliçeyle aracına binerken yanlış kapıya yönelince geri dönmek zorunda kaldı.
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Chester ziyareti, aynı zamanda Meghan Markle'ın eşi Prens Harry olmadan katıldığı ilk kraliyet etkinliği oldu.
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