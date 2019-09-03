Meghan Markle itibarını kurtarmak için halkla ilişkiler firmasıyla anlaştı
ntv.com.tr
Meghan Markle, çocuk taciziyle sulanan Michael Jackson ve oyunculara cinsel tacizle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein’in itibarını kurtarmak için çalışan halkla ilişkiler firması ile çalışmaya başladı. Düşes’in bu anlaşmasının saraydan habersiz olduğu için kraliyet geleneklerine aykırı olduğu belirtildi.
-
1
Meghan Markle, son dönemde eşi Prens Harry ile birlikte sık sık özel jetle seyahat edip çevre duyarlılığı konusunda ikiyüzlü oldukları ve halkın parasını özel lükslerine harcadıkları gerekçesiyle tepki toplamıştı.
-
2
38 yaşındaki Düşes, bir kraliyet geleneğini yıkarak Windsor Sarayı’na haber vermeden bir halkla ilişkiler (PR) firmasıyla anlaştı.
-
3
Markle’ın birlikte çalışmaya başladığı şirket, daha önce ünlülerin zedelenen itibarlarını geri kazanmaları için çalışan bir halkla ilişkiler firması.
-
4
Şirket, Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein 2015 yılında Ambra Battilana Gutierrez tarafından cinsel tacizle suçlandığında yapımcı için çalışmıştı. Aynı yıl, şirketin, bazı ünlülerin Wikipedia sayfalarındaki kötü bilgileri temizlemek için çalıştığı iddia edilmişti.
-
5
Şirketin, Meghan Markle’a, bir süre önce gündeme gelen Vogue dergisi için misafir editörlük işinde yardımcı olduğu biliniyor.
-
6
Daily Mail’in haberine göre Meghan Markle son dönemde, sürekli Kate Middleton ve Prens William çiftiyle arasının kötü olduğu haberleriyle gündeme gelmekten rahatsızlık duyuyor.
-
7
Düşes ayrıca, sosyal medyada çevreci mesajlar vermesine rağmen 11 günde dört kez özel jete binmesiyle eleştirilmişti. Yeni PR şirketinin, tüm bu olumsuz haberleri unutturmak için Düşes’in Sussex Royal adlı yardım vakfının işlerini ön plana çıkaracağı öğrenildi.
-
8
Markle’ın birlikte çalışmaya başladığı şirket, 2016 yılı ABD seçimlerinde Hillary Clinton için çalışmıştı. Şirketin çalıştığı diğer ünlü isimler arasında Natalie Portman, Ben Affleck, Bon Jovi, Aerosmith, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, Jennifer Lopez ve Snoop Dogg yer alıyor.
-
9
Markle’ın PR şirketiyle anlaşması konusunda sarayın içinden bir kaynak, “Bir kraliyet ailesi üyesinin kendisini temsil etmesi için bir Hollywood firmasıyla çalışması, en hafif deyimiyle geleneklere aykırı” dedi.