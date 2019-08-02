Meghan Markle kadınlara iş kıyafeti tasarlayacak

Son olarak Vogue dergisine yaptığı editörlükle gündeme gelen Meghan Markle kadınlara iş kıyafeti tasarlamaya hazırlanıyor.
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Vogue dergisi için editörlük yapan ve kendisine ilham veren 15 kadından oluşan bir kapak hazırlayan Meghan Markle, şimdi ise iş kadınlarını giydirecek.
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İş görüşmelerine giden kadınlara kıyafet tedarik eden İngiliz dernek Smart Works ile bir araya gelen Markle, kadınlara destek olmak için bir koleksiyon hazırlamak üzere kolları sıvadı.
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Marks & Spencer, John Lewis ve Jigsaw gibi büyük şirketlerin yanı sıra, yakın arkadaşı Misha Nonoo'dan da tasarım anlamında fikir alacağı koleksiyon önümüzdeki sonbaharda çıkacak.
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Yalnızca maddi yardımın yeterli olmayacağını, kadınların üreterek ve yaratıcılıklarını kullanarak özgürleşebileceklerinin altını çizen Markle tasarlayacağı koleksiyonla birlikte kadınların hikayelerine dokunmak istiyor.
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Markle, "İş görüşmesine giden kadınların özgüvenli olmaları, kendilerini iyi hissetmeleri gerekiyor" diyor.
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Maddi durumu iyi olmayan kadınlara kıyafet desteği sağlayan Smart Works markası dernek, Markle ile beraber başarı oranını ikiye katlamayı hedefliyor.