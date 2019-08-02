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Meghan Markle kadınlara iş kıyafeti tasarlayacak

Son olarak Vogue dergisine yaptığı editörlükle gündeme gelen Meghan Markle kadınlara iş kıyafeti tasarlamaya hazırlanıyor.

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    Vogue dergisi için editörlük yapan ve kendisine ilham veren 15 kadından oluşan bir kapak hazırlayan Meghan Markle, şimdi ise iş kadınlarını giydirecek.


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    İş görüşmelerine giden kadınlara kıyafet tedarik eden İngiliz dernek Smart Works ile bir araya gelen Markle, kadınlara destek olmak için bir koleksiyon hazırlamak üzere kolları sıvadı.


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    Marks & Spencer, John Lewis ve Jigsaw gibi büyük şirketlerin yanı sıra, yakın arkadaşı Misha Nonoo'dan da tasarım anlamında fikir alacağı koleksiyon önümüzdeki sonbaharda çıkacak.


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    Yalnızca maddi yardımın yeterli olmayacağını, kadınların üreterek ve yaratıcılıklarını kullanarak özgürleşebileceklerinin altını çizen Markle tasarlayacağı koleksiyonla birlikte kadınların hikayelerine dokunmak istiyor.


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    Markle, "İş görüşmesine giden kadınların özgüvenli olmaları, kendilerini iyi hissetmeleri gerekiyor" diyor.


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    Maddi durumu iyi olmayan kadınlara kıyafet desteği sağlayan Smart Works markası dernek, Markle ile beraber başarı oranını ikiye katlamayı hedefliyor.
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