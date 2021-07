Meghan Markle Kraliyet Ailesi'ne girdiğinden beri birçok kişiyi üzdü

AJANDA İDDİASI YİNE TEKRARLANDI



ITV kanalı için hazırlanan Harry and William: What Went Wrong adlı belgesele konuşan yazar ve gazeteci Penny Junor, Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'ne tanıştırıldıktan sonra değiştiğini ileri sürdü. William ve Harry hakkında kaleme aldığı Battle of Brothers adlı kitabıyla tanınan Robert Lacey de, Meghan Markle'ın, başından beri kendisine ait bir ajandası olduğunu ileri sürdü. Lacey, bu görüşünü zaman zaman tekrarlıyor.