Meghan Markle Kraliyet Ailesi'ne girdiğinden beri birçok kişiyi üzdü

ANLAŞMASI ZOR

Lacey "Kaynaklarımdan birinin bana anlattığına göre, William'a 'herkesin ailesinde anlaşılması zor bir gelin olabilir" dedi. Bunun üzerine William da öfkesine hakim olamayarak 'Ama bu lanet olası kadının benim personelime nasıl acımasız davrandığına bak!' diye yanıt verdi" dedi.

Robert Lacey, Prens Harry'nin bazı arkadaşlarının da Meghan Markle ile ilgili olarak sert yorumlarda bulunduğunu belirtti. Lacey'in Daily Mail için kaleme aldığı yazıya göre Harry'nin bazı arkaşları Meghan Markle hakkında "Yüze 500 bir kabul olabilir" diye yorum yaptı.