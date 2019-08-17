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Meghan Markle Kraliyet üyeleri arasında 6. sırada

İngiltere'de en çok sevilen Kraliyet ailesi üyeleri anketi düzenlendi. Ankete göre Meghan Markle 6.sırada kendisine yer buldu.

  • 1

    İngiltere'de yapılan bir anketle en çok sevilen Kraliyet ailesi üyeleri listelendi.
  • 2

    Yougov isimli araştırma şirketinin elde ettiği sonuçlara göre Kraliçe 2'nci Elizabeth en çok sevilen Kraliyet ailesi üyesi oldu.


  • 3

    Kraliçe'nin hemen ardından sıralamda Prens Harry geliyor.


  • 4

    Prens William ve Kate Middleton çifti listenin üç ve dördüncü sıralarında yer alıyor.


  • 5

    Sussex Düşesi Meghan Markle ise Prens Philip'ten sonra gelerek Kraliyet ailesinin altıncı en sevilen ismi oldu.
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