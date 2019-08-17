Meghan Markle Kraliyet üyeleri arasında 6. sırada

İngiltere'de en çok sevilen Kraliyet ailesi üyeleri anketi düzenlendi. Ankete göre Meghan Markle 6.sırada kendisine yer buldu.
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İngiltere'de yapılan bir anketle en çok sevilen Kraliyet ailesi üyeleri listelendi.
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Yougov isimli araştırma şirketinin elde ettiği sonuçlara göre Kraliçe 2'nci Elizabeth en çok sevilen Kraliyet ailesi üyesi oldu.
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Kraliçe'nin hemen ardından sıralamda Prens Harry geliyor.
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Prens William ve Kate Middleton çifti listenin üç ve dördüncü sıralarında yer alıyor.
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Sussex Düşesi Meghan Markle ise Prens Philip'ten sonra gelerek Kraliyet ailesinin altıncı en sevilen ismi oldu.