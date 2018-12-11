Meghan Markle Moda Ödülleri gecesinde kraliyet protokolünü çiğnedi
ntv.com.tr
Sürpriz bir şekilde 2018 Moda Ödülleri (2018 British Fashion Awards) gecesine katılan Meghan Markle, kraliyet protokolüne ait bir güzellik kuralını hiçe saydı.
-
1
Eski Hollywood yıldızı, yeni Sussex Düşesi Meghan Markle, dün akşam Londra’daki Royal Albert Hall'da yapılan 2018 Moda Ödülleri (2018 British Fashion Awards) gecesinde sürpriz yaptı.
-
2
37 yaşındaki Markle, seyircileri selamlayarak sahneye çıktı ve Givenchy’nin tasarımcısı Clare Waight Keller’e yılın kadın giyim modacısı ödülünü verdi.
-
3
Markle, geceye, ödül verdiği kişinin tasarımı olan tek omuzlu siyah bir elbiseyle katıldı.
-
4
Waight Keller, Meghan Markle’ın yılın düğününde giydiği gelinliğinde tasarımcısı.
-
5
Sahnede ödül alırken Markle’a sıkı sıkı sarılan Waight Keller, Düşes’e düğününde kendi tasarımı olan gelinliği giymeyi tercih ettiği için teşekkür etti.
-
6
Prens Harry ile evli olan ve ilk bebeğini bekleyen Markle, kıyafetiyle ve belirginleşen karnıyla dikkat çekerken, stiliyle kraliyet protokolünü de çiğnedi.
-
7
Tırnaklarına siyah oje süren Düşes, kraliyet mensuplarının renkli oje yasağını hiçe saymış oldu.
-
8
Kraliyet kurallarına göre kraliyet kadınları tırnaklarını kısa tutmak zorunda. Bunun yanı sıra kırmızı, bordo gibi ojeler yerine tırnak renginde ojeler sürebilir. Tırnakların her zaman manikürlü olması da kurallar arasında.