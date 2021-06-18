Meghan Markle, Prenses Diana töreniyle ilgili kararını verdi

"HAYATIM TRUMAN SHOW GİBİYDİ"

20’li yaşlarındayken kraliyet görevi üstlenmek istemediğini fark ettiğini belirten Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın başına gelenlerin bunu görmesini sağladığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Perdenin arkasında olanları gördüm. Nasıl bir iş modeli olduğunu, operasyonların nasıl yürüdüğünü biliyorum ve bunun bir parçası olmak istemiyorum. Bu The Truman Show ile hayvanat bahçesinde olmanın karışımı gibi bir durum.”