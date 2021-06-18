Meghan Markle, Prenses Diana töreniyle ilgili kararını verdi

18.06.2021 - 06:57
Meghan Markle ve Prens Harry, geçen yıl kraliyetteki görevlerinden ayrılarak, oğulları Archie ile birlikte ABD'nin California eyaletine taşındı. Çiftin 4 Haziran’da da Lilibet Lili Diana adını verdikleri bir kızları oldu. Ebeveynlik izninde olmalarına rağmen, attıkları her adım ve hayatlarındaki her yeni gelişme mercek altında olan çift, gelecek ay İngiltere’ye yapacakları olası ziyaretle gündemde. Çünkü 1997’de Paris’te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana’nın doğum gününde, başkent Londra’da bir anıt açılışı gerçekleştirilecek.
KARDEŞLER BİR ARAYA GELECEK
Prens William ile Prens Harry'nin annesi Prenses Diana'nın 60. doğum günü nedeniyle 1 Temmuz'da Londra'da bir tören düzenlenecek. Bu törene Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton kesin olarak katılıyor. Megxit'ten bu yana ilişkileri gergin olan Harry ve William kardeşler, Prens Philip'in cenaze töreninden sonra Kensington Sarayı'nda Diana heykelinin açılışı için yeniden bir araya gelecek.
KARAR VERDİLER
ABD'de yayın yapan bazı internet siteleri Meghan Markle'ın eşi Harry'yi gerginlik yaşamaması ve tek hissetmemesi adına yalnız bırakmayacağını iddia etti. Ancak JustJared'a konuşan kaynaklar, çiftin son kararını verdiğini ve Meghan Markle'ın törene katılmayacağını belirtti.
Markle, Harry'nin dedesi Prens Philip'in cenaze törenine gittiği günden beri aile ile ilişkilerin giderek daha kötü bir hale geldiğine inanıyor. Bu ortamda kocasının da bir daha ailesinin yanına gittiğinde yalnız olmasını istemiyor. Düşes buna rağmen kendi ziyaretinin başka krizler çıkarabileceği ihtimaline karşı ABD'de kalacak.
İşte Kraliyet Ailesi'nde Meghan Markle ile Prens Harry nedeyle yakın zamanda yaşanan krizler...
BEBEK İÇİN TEBRİK MESAJLARI GÖNDERİLDİ
Çiftin kraliyette bomba etkisi yaratan Oprah Winfrey röportajı sonrası, Prens Harry, ailesiyle ilk kez, büyükbabası Prens Philip’in nisan ayında gerçekleşen cenaze töreninde bir araya geldi. Çift ile kraliyetin arasının açık olduğu iddia edilse de, bebek Lilibet’in doğumundan sonra başta Kraliçe Elizabeth olmak üzere tüm kraliyet mensupları, Meghan ve Harry çiftine tebrik mesajları gönderdi.
NELER YAŞANDI?
Prens Harry, geçen ay Dax Shepard’ın Armchair Expert isimli podcast programına konuk oldu; kraliyet ailesindeki yaşamını The Truman Show filmine ve hayvanat bahçesinde yaşamaya benzeterek, çocukluk dönemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
"HAYATIM TRUMAN SHOW GİBİYDİ"
20’li yaşlarındayken kraliyet görevi üstlenmek istemediğini fark ettiğini belirten Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın başına gelenlerin bunu görmesini sağladığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Perdenin arkasında olanları gördüm. Nasıl bir iş modeli olduğunu, operasyonların nasıl yürüdüğünü biliyorum ve bunun bir parçası olmak istemiyorum. Bu The Truman Show ile hayvanat bahçesinde olmanın karışımı gibi bir durum.”
"KAFAMI GÖMDÜĞÜM KUMDAN ÇIKARABİLDİM"
Psikolojik yardım aldığı süreçten de bahseden Prens Harry, “Meghan, kontrol edemediğim şeylerin bana zarar verdiğini söyleyebiliyordu. Terapi sayesinde kafamı gömdüğüm kumdan çıkarabildim" dedi.
Harry sonrasında yaşananları ise şu sözlerle anlattı: Parçaları birleştirmeye başladım ve babamın ailesinin ona davrandığı gibi bana davrandığını gördüm. Peki ben bunu kendi çocuklarım için nasıl değiştirecektim? İşte buradayım, ailemi alıp ABD’ye taşındım. Plan bu değildi ancak bazen ailenizi ve ruh sağlınızı ön plana koyarak kararlar almanız gerekiyor.”
KRALİYETE IRKÇILIK SUÇLAMASI
Öte yandan mart ayında Oprah Winfrey’e konuşan Meghan Markle, oğluna 'ten renginin koyu olacağı' endişesi ile prens unvanı verilmediğini söyleyerek kraliyeti ırkçılıkla suçlamıştı. Saray baskısı nedeniyle beş aylık hamileyken intihar girişiminde bulunduğu, Kate Middleton'ın kendisini ağlattığı gibi pek çok dikkat çekici açıklamasıyla yankı uyandırmıştı.