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Meghan Markle Prenses Eugenie'nin ayrıcalığını istiyor

Evlendiği için sosyal medya hesapları kapatılan Meghan Markle, Prenses Eugenie'e tanınan ayrıcalıklı durumdan yararlanmak için kolları sıvadı.

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    Meghan Markle ile Prens Harry'nin nişanı resmi olarak duyurulduktan kısa bir süre sonra 1,9 milyondan fazla takipçisi bulunan Meghan Markle'ın sosyal medya hesapları kapatıldı.

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    Ancak kraliyet kulislerinden basına sızanlara göre, ABD’li oyuncu Meghan Markle, kişisel sosyal medya hesaplarını geri almak için çabalamaya başladı. 

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    Meghan Markle'ın elinde güçlü bir de kozu var: Prenses Eugenie.
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    Prens Andrew’in 28 yaşındaki kızı Prenses Eugenie, İngiltere kraliyet ailesinde kişisel sosyal medya hesabına sahip olan tek kişi.

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    Instagram hesabını Mart 2017’de açan Prenses Eugenie, bir yılda sadece 19 fotoğraf paylaştı.

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    173 bin takipçisi olan Prenses’e verilen bu ayrıcalığı Meghan Markle da kullanmak için kolları sıvadı. 

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    Kraliyet ailesi işlerinden feragat eden ve sanat yönetmenliği yapan Prenses'e tanınan izin Meghan Markle'a tanınacak mı, merak konusu. 

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    Instagram’ında 1,9 milyon takipçisi olan Markle’ın Twitter’da 350 bin, Facebook’ta ise 800 bin takipçisi vardı.

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