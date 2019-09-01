Meghan Markle setlere dönebilir

Oyunculuğu bırakıp bir düşes olarak sosyal projelerde ve kraliyet ailesinin resmi etkinliklerinde boy gösteren Meghan Markle’ın kraliyet yaşamına dair de bilgi veren Rob Shuter, “Meghan kraliyet hayatını, anne olmayı seviyor ama bu onun için yeterli değil. Bu dünyada bir fark yaratmayı istiyor, sadece kraliyet etkinliklerine katılan ve kalabalıkla el sıkışan birine dönüşmek istemiyor” dedi.