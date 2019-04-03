Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü
ntv.com.tr
Prens Harry ile evlenince sonra sosyal medya hesaplarını silen Meghan Markle, sosyal medyaya geri döndü. Eşi Prens Harry ile ortak hesaplarından ilk paylaşımı yaptı.
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Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan ABD’li eski oyuncu Meghan Markle sosyal medya hesaplarını silmişti.
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Bir yıldan uzun bir süredir sosyal medyadan uzak olan Sussex Düşesi, The Tig adını taşıyan blogunu da düğününden kısa süre önce kapatmıştı.
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Meghan Markle ve Prens Harry ile Kate Middleton ve Prens William hakkında haberler, Kensington Sarayı’nın resmi sosyal medya hesaplarından duyuruluyordu.
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Ancak Meghan ve Harry çifti, Kate ve William çiftinden farklı olarak kendi sosyal medya hesaplarını açtı.
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Hesaptan ilk olarak “Majesteleri Sussex Dükü ve Düşesi’nin resmi Instagram hesabı” yazan bir post paylaşıldı.
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Markle ve Prens Harry’nin bugüne dek gerçekleştirdiği gezilerden fotoğrafların paylaşıldığı ilk postta, “Resmi Instagram hesabımıza hoş geldiniz. Bize güç veren çalışmaları, desteklediğimiz işleri, önemli duyuruları ve kilit konulara ışık tutabilme olanağını paylaşmayı dört gözle bekliyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederiz ve @SussexRoyal’e hoş geldiniz. Harry & Meghan” notu paylaşıldı.
İşte kraliyet çiftinin ilk paylaştığı fotoğraflar...
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