Meghan Markle stil kraliçesi seçildi (2019'da kıyafet seçimlerini etkileyen 10 ünlü)

Modern ve güncel parçaları kullanan Markle’ın, Kate Middleton’dan daha farklı ve büyük bir kesime hitap ettiği söyleniyor. Kate Middleton, İngiliz tasarımcılardan klasik tarzlar tercih ederken, Markle ise minimalist ama trend parçaları birleştirerek yeni bir hayran kitlesinin beğenisini topluyor.