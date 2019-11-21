Meghan Markle stil kraliçesi seçildi (2019'da kıyafet seçimlerini etkileyen 10 ünlü)

2019 araştırmalarını ve listesini yayınlayan Lyst sitesi, Sussex Düşesinin kıyafet seçimlerinde kişileri etkilemede zirvede olduğunu açıkladı. Moda araştırma platformuna göre, Meghan Markle’ın kıyafetlerine olan aramalar %216 artış gösterdi.
Kısa bir süre önce Güney Afrika turnesine giden Markle, giydiği gömlek elbise stilinin aramalarını %45 oranda artırırken, giydiği Club Monaco elbisesine olan talep %570 oranda arttı.
Modern ve güncel parçaları kullanan Markle’ın, Kate Middleton’dan daha farklı ve büyük bir kesime hitap ettiği söyleniyor. Kate Middleton, İngiliz tasarımcılardan klasik tarzlar tercih ederken, Markle ise minimalist ama trend parçaları birleştirerek yeni bir hayran kitlesinin beğenisini topluyor.
İşte Kate Middleton'ın 11. sırada Meghan Markle'ın ise zirvede olduğu 10 kişilik liste...
10. Billy Porter
9. Harry Styles
8. Lizzo
7. Kylie Jenner
6. Blackpink Lisa
5. Cardi B
4. Billie Eilish
3. Zendaya
2. Timothée Chalamet
1. Meghan Markle