Meghan Markle tazminat davasını kazandı

Haberler 06.01.2022 - 09:38
Meghan Markle, Mail on Sunday gazetesine karşı özel hayatının mahremiyetini ihlal ettiğini söyleyerek açtığı davayı kazandı.
Gazetenin sahibi Associated Newspapers'ın Düşes'e 1 sterlin tazminat ödeyeceği açıklandı.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Kararın netleşmesinin ardından Markle'ın alacağı tazminat miktarı; gazetenin davayı kaybettiğini ve temyize gitmeyeceğini kabul ettiğini yani kararın kesinleştiğini resmen kayda geçiren mahkeme belgelerinde belirtildi.
Medya şirketi Markle'ın telif haklarını çiğnemekten de suçlu bulunduğundan, bu konuda ayrıca miktarı belirtilmeyen bir tazminat da ödeyecek.
NE OLMUŞTU?
Mail on Sunday 2018 yılında Meghan Markle'ın babası Tomas Markle'a el yazısıyla kaleme aldığı bir mektubu yayınlamıştı.