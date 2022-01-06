Meghan Markle tazminat davasını kazandı

Meghan Markle, geçen yıl Mail on Sunday gazetesine karşı özel hayatının mahremiyetini ihlal ettiğini söyleyerek açtığı davayı kazanmasının ardından gazetenin sahibi Associated Newspapers'ın Düşes'e 1 sterlin (Yaklaşık 19 TL) tazminat ödeyeceği açıklandı. Şirket ayrıca telif haklarını çiğnemekten de suçlu bulunduğundan bu konuda ayrıca henüz miktarı açıklanmayan bir tazminat da ödeyecek.

Haberler 06.01.2022 - 09:38

Meghan Markle tazminat davasını kazandı - 1

Meghan Markle, Mail on Sunday gazetesine karşı özel hayatının mahremiyetini ihlal ettiğini söyleyerek açtığı davayı kazandı.


Meghan Markle tazminat davasını kazandı - 2

Gazetenin sahibi Associated Newspapers'ın Düşes'e 1 sterlin tazminat ödeyeceği açıklandı.


Meghan Markle tazminat davasını kazandı - 3

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Kararın netleşmesinin ardından Markle'ın alacağı tazminat miktarı; gazetenin davayı kaybettiğini ve temyize gitmeyeceğini kabul ettiğini yani kararın kesinleştiğini resmen kayda geçiren mahkeme belgelerinde belirtildi.


Meghan Markle tazminat davasını kazandı - 4

Medya şirketi Markle'ın telif haklarını çiğnemekten de suçlu bulunduğundan, bu konuda ayrıca miktarı belirtilmeyen bir tazminat da ödeyecek.


Meghan Markle tazminat davasını kazandı - 5

NE OLMUŞTU?

Mail on Sunday 2018 yılında Meghan Markle'ın babası Tomas Markle'a el yazısıyla kaleme aldığı bir mektubu yayınlamıştı.

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