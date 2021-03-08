Meghan Markle 'ten renginin koyu olacağı' endişesi ile oğlu Archie'ye 'prens' unvanının verilmediğini açıkladı

"ÖLÜMÜM HERKES İÇİN DAYA İYİYDİ"

Meghan, 'herkes için daha iyi' olduğuna inanarak hayatını nasıl sonlandırmayı düşündüğünü anlatarak, "Söylemezsem yapacağımı biliyordum. Artık hayatta olmak istemedim. Ve bu çok açık, gerçek ve ürkütücü sabit bir düşünceydi. (Harry'nin) beni nasıl kucakladığını hatırlıyorum. Yardım almak için bir yere gitmem gerektiğini söyledim. 'Daha önce hiç böyle hissetmedim ve bir yere gitmem gerek' dedim. Bana bunu yapamayacağım, bunun kraliyet kurumu için iyi olmayacağı söylendi" diye konuştu.