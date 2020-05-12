Meghan Markle ve Prens Harry 18 milyon dolara ev arıyor

ntv.com.tr 12.05.2020 - 06:56
Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakıp Amerika’ya taşındıklarında bir süre Kanada’da kalıp ardından Los Angeles’a taşınmıştı.
Çiftin Tyler Perry’e ait 18 milyon dolar değerindeki malikanede yaşadığı geçen hafta öğenilmiş, evin dışarıdan görüntüleri yayımlanmıştı. Malikanede misafir olarak kalan Sussex çifti şimdi ev satın almak için arayış içinde.
TMZ’nin haberine göre Sussex çiftinin ev için ayırdığı bütçe 12 milyon dolar ile 18 milyon dolar arasında.
Çiftin seçenekleri arasında Bel Air bölgesinde yer alan 15 milyon dolarlık yedi yatak odalı bir malikane bulunuyor. Evin içinde 10 koltuklu sinema salonu, 200 şişelik şarap mahzeni, spor salonu ve buhar odası mevcut. Evin bahçesinde devasa bir havuz ve yağmurdan korunaklı bir bar da var.
Meghan Markle ve Prens Harry’nin bir başka seçeneği de Hollywood Hills’te 18 milyon dolarlık bir malikane. Hollywood’u tepeden gören evin dev camlarla kaplı duvarları Santa Monica Dağları'na da bakıyor. Beş yatak odalı evin dev bir garajı var. Bu evin de yine havuzu, sinema salonu, mahzeni mevcut.
Bir başka seçenek de Brentwood alanındaki 13 milyon dolarlık ev. Getty Müzesi yakınındaki mülkün de yine şarap mahzeni, spor salonu, dev terası bulunuyor.
Çiftin ilgilendiği son seçenek de yin Bel Air’deki 16 milyon dolarlık malikane. Şelalesi, akvaryumu olan evin havuzu, spor salonu, barı, sineması, şarap mahzeni mevcut.