Meghan Markle ve Prens Harry 18 milyon dolara ev arıyor

Meghan Markle ve Prens Harry’nin bir başka seçeneği de Hollywood Hills’te 18 milyon dolarlık bir malikane. Hollywood’u tepeden gören evin dev camlarla kaplı duvarları Santa Monica Dağları'na da bakıyor. Beş yatak odalı evin dev bir garajı var. Bu evin de yine havuzu, sinema salonu, mahzeni mevcut.