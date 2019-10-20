Meghan Markle ve Prens Harry ABD’de tatile çıkıyor
ntv.com.tr
Kraliyetin resmi görevlerine bir süre ara veren Meghan Markle ve Prens Harry, oğulları Archie ile birlikte ilk kez Amerika’ya giderek tatil yapacak. Böylece bebek Archie ilk kez annesinin ABD'deki evine gitmiş olacak.
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İngiliz kraliyet ailesinin gözde çifti Meghan Markle ile Prens Harry, Güney Afrika gezisinin ardından kameralardan uzak geçirecekleri ABD tatiline çıkacak.
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38 yaşındaki Amerikalı eski oyuncu Markle ile 35 yaşındaki Prens Harry, beş aylık oğulları Archie ile birlikte altı hafta sürecek tatil yapacak.
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Kraliyet ailesi, gelecek ay başlayacak olan ve Noel’e kadar sürecek olan tatillerinin bir kısmını İngiltere’de, bir kısmını da ABD’de geçirecek.
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Ailenin 28 Kasım’daki Şükran Günü’nü Markle’ın annesi Doria Ragland’ın California’daki evinde, Noel’i de Kraliçe Elizabeth ve diğer kraliyet üyeleriyle birlikte İngiltere’de geçirmesi bekleniyor.
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Kraliyet çifti en son, Meghan Markle’ın babasına yazdığı mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açmalarıyla gündeme gelmişti.
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Sussex Düşesi’nin avukatlığını üstlenen hukuk bürosu Schillings'ten yapılan yazılı açıklamada, düşese ait özel bir mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açıldığı bildirilmiş, Markle'ın babasına yazdığı mektubun yayımlanması, Düşes’e ve kocası Prens Harry'ye karşı yürütülen "yanlış ve aşağılayıcı haberlerden oluşan bir kampanyanın parçası" olarak nitelendirilmişti.
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Prens Harry de "bulvar gazetelerine" yazılı bir açıklama ile tepki göstermiş, "Çift olarak basın özgürlüğüne, nesnel ve doğru haberciliğe inanıyoruz. Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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Şimdiye kadar haklarında yapılan yanlış haberleri düzeltmekte başarısız kaldıklarını belirten Prens Harry, bulvar gazetelerinin de bu durumu suistimal etmeyi sürdürdüğünü ifade etmişti.
Karısı Meghan Markle'ın durumunu, annesi Lady Diana'nın yaşadıklarına benzeten Harry, "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum" demişti.
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İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail on Sunday gazetesi, 10 Şubat tarihli nüshasında, düşes Meghan Markle'ın, babası Thomas Markle'a el yazısıyla kaleme aldığı mektubu yayımlamıştı. Haberde Thomas Markle'a cümle cümle yorumlatılan ve cevaplatılan mektupta, Meghan Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyordu. Sussex Düşesi, babasının gazete ve dergilere verdiği beyanatlarında kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.