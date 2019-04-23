Meghan Markle ve Prens Harry Afrika’ya taşınıyor

1 Kraliyet Ailesi, önceki gün Kraliçe Elizabeth’in 93. yaş gününü ve Paskalya’yı kutladı. Törende, ay sonunda doğum yapması beklenen Sussex Düşesi Meghan Markle’ın yokluğu ile Sussex Dükü Harry’nin gergin tavırları dikkat çekti.





2 İngiliz basını bunun nedenenin Harry ile ağabeyi Prens William arasında devam eden gerginliğe bağladı ve yeni bir iddia ortaya attı.





3 The Sunday Times'dan Tim Shipman ve Roya Nikkhah’ın belirttiğine göre, Meghan ile Harry çifti, doğumun ardından uluslararası bir görev için başka bir yere gidebilir.





4 Gazeteye “Şimdilik sadece konuşulma aşamasında; ama planları sahip oldukları yardım güçlerini Afrika gibi bir yerde kullanmak üzerine” açıklaması yapan kaynak, bunun 2020’de gerçekleşebileceğini belirtti.

5 Kraliyete yakın bir diğer kaynak ise bu yerin Afrika değil, Canada ya da Avustralya olabileceğini de belirtti.





6 Harry ve Meghan’ın Afrika Ötesinde projesi çerçevesinde hayırseverlik ve yardım çalışmaları için 6 aylık bir “geçici göreve” gideceği ifade ediliyor. Son aylarda Harry ile ağabeyi Prens William arasında ortaya çıkan gerginliklerin bu sayede “azalacağı” da düşünülüyor.