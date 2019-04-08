Meghan Markle ve Prens Harry bebek hediyesi yerine bağış istiyor
ntv.com.tr
İlk çocuklarının önümüzdeki günlerde doğması beklenen Meghan markle ve Prens Harry çifti, hayranlarından bebek hediyesi göndermek yerine belirledikleri hayır kurumlarına bağışta bulunmalarını istedi.
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Resmi Instagram hesabının açılmasının ardından Meghan Markle ve Prens Harry sayfalarını aktif olarak kullanmaya başladı. Sık sık paylaşım yapılan hesapta kraliyet çifti, yakında doğacak bebekleri için iyi dileklerde bulunan hayranlarına teşekkür etti.
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Çift, hayranlarından, bebek için hediye göndermek yerine hayır kurumlarına bağışta bulunmalarını istedi.
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Sussex Dükü ve Düşesi, düğünlerinde de aynı istekte bulunmuş, hediye yerine bağış talep etmişti.
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Sayfada yapılan paylaşımda, “Hediye yerine çift, çocuklar ve aileler için yardımda bulunan hayır kurumlarına bağışta bulunulmasını destekliyor. Bağışta bulunduysanız çift size en büyük teşekkürlerini gönderiyor. Bağışta bulunmayı düşünüyorsanız da seçtikleri ve önümüzdeki günlerde vurgulayacağımız kurumlara bağış yapmanızı rica ediyor” denildi.
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Meghan Markle ve Prens Harry’nin 2 Nisan’da açılan Instagram hesabı, açılmasından sadece altı saat sonra bir milyonluk takipçi sayısına ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.