Meghan Markle ve Prens Harry bebeklerinin doğum haberini duyurmayacak
ntv.com.tr
Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyet geleneklerinin aksine, yakında dünyaya gelecek bebeklerinin doğum haberini gizli tutacak. Bebeklerini tüm dünyaya gösterme biçimi, kraliyet ailesinde bir ilk olacak.
-
1
Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle, yakında dünyaya gelecek bebeklerinin doğum haberini gizli tutacak.
-
2
Önceki gün Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Meghan Markle ve Prens Harry’nin bebeklerinin doğumunu gizli tutmaya karar verdikleri belirtildi.
-
3
Açıklamada, “Dük ve Düşes, heyecan verici haberi, yeni bir aile olarak önce kendileri kutlama fırsatına sahip olduklarında, herkesle paylaşmayı dört gözle bekliyorlar” denildi.
-
4
Bu açıklamanın ardından, Meghan Markle’ın, daha önce Kate Middleton, hatta Prenses Diana’nın yaptığı gibi Lindo Wing hastanesi önünde doğumdan hemen sonra bebekle poz vermemesi bekleniyor.
-
5
Saraydan yapılan açıklamayla ilgili, kraliyet tarihçisi Sarah Gristwood, The Independent gazetesine verdiği demeçte, “Bu duyuru, Sussex Dük ve Düşesi’nin kendi bildikleri yolda ilerleyeceklerine dair güçlü isteklerinin bir kanıtı niteliğinde” yorumunu yaptı.
Gristwood ayrıca, “Her ikisi de son yıllarda kraliyet ailesinin genç neslinin çok yararlı üyeleri olduğunu kanıtladı” dedi.
-
6Kraliyetin gözde çiftinin doğum sonrası bebeklerini İngilizlere ve tüm dünyaya tanıtmayacak olmalarının, çiftin hayranlarını hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Gristwood, “Bir kadın doğum planlarını özel kılmak istiyorsa bunu neden yapamasın?” ifadesini kullandı.
-
7Kraliyet biyografi yazarı Hugo Vickers,”Markle doğumu kendi istediği şekilde yapmak istiyor. İçişleri bakanının kraliyet doğumlarını açıklama zorunluluğu kalktığı için şanslı. Bu gelenek 1936 ve 1948 yılları arasında sürdü” dedi.
-
8
Meghan Markle ve Prens Harry’nin yeni doğacak bebeklerini ilk kez Instagram hesaplarından göstermeleri bekleniyor.
Kraliyet fotoğrafçısı Tim Rooke, kısa süre önce, kraliyet ailesinde bir ilk olarak, çiftin yeni doğacak bebeklerini Instagram hesaplarından paylaşabileceklerini belirtmişti.
-
9Kraliyet çifti 2 Nisan’da @sussexroyal (Sussex Kraliyet) adıyla Instagram hesabı açmış, hesap, açılmasından sadece altı saat sonra bir milyonluk takipçi sayısına ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.