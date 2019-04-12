Meghan Markle ve Prens Harry bebeklerinin doğum haberini duyurmayacak

Saraydan yapılan açıklamayla ilgili, kraliyet tarihçisi Sarah Gristwood, The Independent gazetesine verdiği demeçte, “Bu duyuru, Sussex Dük ve Düşesi’nin kendi bildikleri yolda ilerleyeceklerine dair güçlü isteklerinin bir kanıtı niteliğinde” yorumunu yaptı.

Gristwood ayrıca, “Her ikisi de son yıllarda kraliyet ailesinin genç neslinin çok yararlı üyeleri olduğunu kanıtladı” dedi.