Meghan Markle ve Prens Harry bulvar basınına yasak koydu

ntv.com.tr 20.04.2020 - 12:04
Meghan Markle ve Prens Harry, dört İngiliz gazete grubundaki gazetecilerin sorularına cevap vermeyeceklerini açıkladı. Daily Mail, Daily Mirror, The Sun ve Daily Express’in de aralarında bulunduğu bulvar gazetelerine karşı 'sıfır katılım' politikası benimsediklerini açıklayan Sussex çifti, bu kararlarıyla 'eleştiriden kaçınmayı' amaçlamadıklarını öne sürdü.
Guardian gazetesine bir mektup gönderen Meghan ve Harry çifti, İngiliz medyasının büyük bir kısmı ile temasa girmeme kararlarının gerekçelerini sıraladı.
"BU BİR SANSÜR DEĞİL"
Çift adına gönderilen mektupta, medyanın, yüksek profilli eski kraliyet üyelerine ilişkin haber yapmak için 'her hakkı' olduğunu kabul ettikleri belirtilerek, “Bu politika eleştiriden kaçınmakla, herkese açık söyleşiyi engellemekle veya doğru haberleri sansürlemekle ilgili değildir” denildi.
“Sizin gibi, Sussex Dükü ve Düşesi de özgür basının demokrasinin temel taşı olduğuna inanıyor, özellikle de kriz zamanlarında” denilen açıklamada, “Gazeteciliğin ilk yükümlülüğünün gerçeklik olduğu düşüncesine katılıyorlar” ifadesi kullanıldı.
Açıklama, Prens Harry’nin İngiltere'nin Covid-19 krizinin halka anlatıldığı kadar kötü olmadığını iddia ettiği için eleştirilmesinden saatler sonra geldi.
"KARAR TÜM MEDYAYI KAPSAMIYOR"
Meghan ve Harry çifti adına gönderilen mektupta, bulvar gazetelerine hitaben, “Lütfen Sussex Dükü ve Düşesi'nin gazetenizle etkileşime girmeyeceğini unutmayın. Taraflardan hiçbir destek ve katılım olmayacaktır” ifadesine yer verildi.
“Medyanın iyi ya da kötü, Sussex Dükü ve Düşesi hakkında her şeyi haberleştirme hakkı vardır. Ancak bu bir yalan üzerine kurulu olamaz” denilen mektupta ayrıca, “Bu tüm medyayı kapsayan bir karar değildir” vurgusu yapıldı.
BULVAR MEDYASINA SAVAŞ AÇTI
Meghan Markle, Kasım 2019’da kendisi hakkında yalan haber yaptıkları gerekçesiyle İngiliz bulvar basınına dava açmıştı. 38 yaşındaki Sussex Düşesi’nin avukatları, İngiliz DMG Media şirketini, Markle hakkında olumsuz imaj oluşmasına yol açan, “gerçek olmayan haberler yayımlamakla” suçlamıştı. Bu haberler arasında Markle’ın Windsor’daki evine 6500 dolarlık bakır küvet, 650 bin dolarlık ses yalıtımı, bir yoga stüdyosu, bir tenis kortu ve misafir evi yaptırdığı iddiaları vardı. Markle’ın avukatlarının mahkemeye sunduğu belgelerle, haberde bahsi geçen malzemelerin hiçbirinin alınmadığı ve söylenenlerin tamamen yalan olduğu belirtilmişti.
Belgeler ayrıca medya şirketini, Markle’ın onayı olmadan, babasına yazdığı özel bir mektubu basmasıyla, “Düşes’in babasıyla olan ilişkisinin kasıtlı olarak yanlış bir resmini göstermekle” suçlamıştı. İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail on Sunday gazetesi, 10 Şubat 2019 tarihli nüshasında, Meghan Markle'ın, babası Thomas Markle'a el yazısıyla kaleme aldığı mektubu yayımlamıştı. Haberde Thomas Markle'a cümle cümle yorumlatılan ve cevaplatılan mektupta, Meghan Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyordu. Sussex Düşesi, babasının gazete ve dergilere verdiği beyanatlarında kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.
“KARIM BASININ SON KURBANLARINDAN”
Prens Harry Ekim 2019’da yaptığı açıklamada, "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Öte yandan Prens Harry de News UK ve MGN medya şirketlerine telefonundaki sesli mesajları yayınlamasından dolayı dava açmıştı.