Meghan Markle ve Prens Harry bulvar basınına yasak koydu

"KARAR TÜM MEDYAYI KAPSAMIYOR"

Meghan ve Harry çifti adına gönderilen mektupta, bulvar gazetelerine hitaben, “Lütfen Sussex Dükü ve Düşesi'nin gazetenizle etkileşime girmeyeceğini unutmayın. Taraflardan hiçbir destek ve katılım olmayacaktır” ifadesine yer verildi.

“Medyanın iyi ya da kötü, Sussex Dükü ve Düşesi hakkında her şeyi haberleştirme hakkı vardır. Ancak bu bir yalan üzerine kurulu olamaz” denilen mektupta ayrıca, “Bu tüm medyayı kapsayan bir karar değildir” vurgusu yapıldı.