Temmuz ayında Prens William ve Prens Harry, annelerinin 60'ıncı doğum günü dolayısıyla Kensington Sarayı'nda yeniden tasarlanan Batık Bahçe'deki Diana heykelinin açılışını yapmıştı. Heykelde, Prenses Diana sağında ve solunda iki çocukla tasvir edilmişti. Prens William ve Prens Harry, dedeleri Edinburgh Dükü Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze töreninden bu yana ilk kez bir araya gelmişti.