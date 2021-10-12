Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 07:03
Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra ABD’ye yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin Prenses Diana için bile olsa İngiltere’ye gitmeyeceği öne sürüldü. Prens Harry, kraliyetten ayrıldıktan sonra, büyükbabası Prens Philip’in cenazesi ve annesi Prenses Diana’nın heykelinin açılışı için İngiltere’ye dönmüştü.
ET’ye konuşan kaynaklar, bu hafta Londra’daki Kensington Sarayı’nda yapılacak olan Prenses Diana’yı anma etkinliğine çiftin katılmayacağını bildirdi.
Prens William’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik, aslında temmuz ayında Prenses Diana’nın heykelinin açılışı ile birlikte yapılacaktı. Ancak corona virüs kısıtlamaları nedeniyle etkinlik ertelendi.
Meghan Markle ve Prens Harry çiftine yakın kaynaklar, ikilinin özel anma törenine katılmak üzere İngiltere’de bulunmayacaklarını ileri sürdü. Etkinliğe Diana’nın yakın arkadaşı olan ünlü sanatçı Elton John ile Spencer Ailesi (Diana’nın ailesi) ve heykelin yapımına finansal katkı sağlayan bağışçıların katılması bekleniyor.
Temmuz ayında Prens William ve Prens Harry, annelerinin 60'ıncı doğum günü dolayısıyla Kensington Sarayı'nda yeniden tasarlanan Batık Bahçe'deki Diana heykelinin açılışını yapmıştı. Heykelde, Prenses Diana sağında ve solunda iki çocukla tasvir edilmişti. Prens William ve Prens Harry, dedeleri Edinburgh Dükü Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze töreninden bu yana ilk kez bir araya gelmişti.
1997’de Paris’te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana’nın doğum gününde düzenlenen etkinliğe Meghan Markle katılmamıştı. Kaynaklar, Düşes’in dikkatleri üzerinde toplayarak açılışa gölge düşüreceği endişesi nedeniyle gitmediğini öne sürmüştü.
Meghan ve Harry çifti, en son, corona virüs aşısının tüm ülkelere eşit şekilde gönderilmesi için farkındalık yaratma amacıyla Global Citizen kuruluşu tarafından New York’ta düzenlenen etkinlikte görülmüştü.