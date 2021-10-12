ve , Diana'yı anma etkinliğine gitmiyor

Kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan ve , Prens Diana'yı anma etkinliği için bile olsa İngiltere'ye dönmeyecek. , 'Megxit' olarak anılan kraliyetten ayrılık süreci sonrası henüz hiç İngiltere'ye ayak basmadı.

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 07:03

Meghan Markle ve Prens Harry, Diana'yı anma etkinliğine gitmiyor - 1

Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra ABD’ye yerleşen  ve çiftinin Prenses Diana için bile olsa İngiltere’ye gitmeyeceği öne sürüldü. , kraliyetten ayrıldıktan sonra, büyükbabası Prens Philip’in cenazesi ve annesi Prenses Diana’nın heykelinin açılışı için İngiltere’ye dönmüştü.

ET’ye konuşan kaynaklar, bu hafta Londra’daki Kensington Sarayı’nda yapılacak olan Prenses Diana’yı anma etkinliğine çiftin katılmayacağını bildirdi.

Meghan Markle ve Prens Harry, Diana'yı anma etkinliğine gitmiyor - 2

Prens William’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik, aslında temmuz ayında Prenses Diana’nın heykelinin açılışı ile birlikte yapılacaktı. Ancak corona virüs kısıtlamaları nedeniyle etkinlik ertelendi.

Meghan Markle ve Prens Harry, Diana'yı anma etkinliğine gitmiyor - 3

ve çiftine yakın kaynaklar, ikilinin özel anma törenine katılmak üzere İngiltere’de bulunmayacaklarını ileri sürdü. Etkinliğe Diana’nın yakın arkadaşı olan ünlü sanatçı Elton John ile Spencer Ailesi (Diana’nın ailesi) ve heykelin yapımına finansal katkı sağlayan bağışçıların katılması bekleniyor.

Meghan Markle ve Prens Harry, Diana'yı anma etkinliğine gitmiyor - 4

Temmuz ayında Prens William ve , annelerinin 60'ıncı doğum günü dolayısıyla Kensington Sarayı'nda yeniden tasarlanan Batık Bahçe'deki Diana heykelinin açılışını yapmıştı. Heykelde, Prenses Diana sağında ve solunda iki çocukla tasvir edilmişti. Prens William ve , dedeleri Edinburgh Dükü Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze töreninden bu yana ilk kez bir araya gelmişti.

Meghan Markle ve Prens Harry, Diana'yı anma etkinliğine gitmiyor - 5

1997’de Paris’te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana’nın doğum gününde düzenlenen etkinliğe katılmamıştı. Kaynaklar, Düşes’in dikkatleri üzerinde toplayarak açılışa gölge düşüreceği endişesi nedeniyle gitmediğini öne sürmüştü.

Meghan Markle ve Prens Harry, Diana'yı anma etkinliğine gitmiyor - 6

Meghan ve Harry çifti, en son, corona virüs aşısının tüm ülkelere eşit şekilde gönderilmesi için farkındalık yaratma amacıyla Global Citizen kuruluşu tarafından New York’ta düzenlenen etkinlikte görülmüştü.

Meghan Markle ve Prens Harry, Diana'yı anma etkinliğine gitmiyor - 7
Geçen yıl kraliyetteki görevlerinden ayrılarak, oğulları Archie ile birlikte ABD'nin California eyaletine taşınan çiftin 4 Haziran’da da Lilibet Lili Diana adını verdikleri bir kızları olmuştu.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER