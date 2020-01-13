Meghan Markle ve Prens Harry, Donald Trump görevi bırakınca Los Angeles'a taşınacak

Donald Trump karşıtlığıyla bilinen Meghan Markle, kraliyetten uzak yeni hayatında, eşi Prens Harry ile birlikte ABD Başkanı'nın görevini bırakmasının ardından Los Angeles'a taşınmayı planlıyor.

HEDEF LOS ANGELES Prens Harry (35) ve Meghan Markle (38), Prens Harry (35) ve Meghan Markle (38), kraliyet görevlerini bıraktıklarını açıklamalarının ardından hayatlarını Kuzey Amerika ve İngiltere’de eşit zamanlı olarak geçireceklerini duyurmuştu. Çift, Kanada’da yaşamayı planlasa da aslında hem ev hem iş açısından hedeflerinin ABD’nin Los Angeles kentinde oturmak olduğu öğrenildi.

TRUMP ETKİSİ Daily Mail’in haberine göre, çiftin Los Angeles’ta ev kurma hedefi, ancak Donald Trump’ın başkanlık görevini bırakmasının ardından gerçekleşecek.

TRUMP'I ELEŞTİRDİ Markle, 2016 yılında Trump’ı açıkça eleştirmekten çekinmemiş, “bölücü” ve “kadın düşmanı” olarak adlandırmıştı. Oğlu Archie’yi 6 Mayıs 2019’da dünyaya getiren Sussex Düşesi ayrıca, doğum iznini, Trump’ın başkan seçildikten sonra Birleşik Krallık’a yaptığı ilk resmi ziyaretle aynı zamana denk getirmişti.

"KÖTÜ BİRİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM" Markle’ın, Trump’ın Buckingham Sarayı ziyaretinde kasten bulunmaması haberinin ardından The Sun gazetesi Trump’a, başkanlık seçim kampanyası esnasında Düşes’in kendisini eleştirdiğini hatırlatınca, ABD Başkanı, “Bunu bilmiyordum, hayır. Bilmiyordum. Hayır. Umarım o iyidir. Bilmiyordum, hayır” şeklinde yanıt vermişti. Markle’ın kendisiyle ilgili pek iyi düşünceleri olmadığı söylenince, Trump, “Hayır, onun kötü biri olduğunu bilmiyordum” ifadesini kullanmıştı.

DOĞDUĞU YERİ SEÇTİ Prens Harry ve Meghan Markle ikilisi, İngiltere dışında yaşayacakları yeri “Kuzey Amerika” olarak belirtmiş, belli bir adres göstermemişti. Daily Mail gazetesi, çiftin taşınmasının da acil bir plan olmadığını yazdı. Ancak Markle’ın Los Angeles’ta doğup büyüdüğü ve annesi Doria Ragland’ın da halen orada yaşadığı hatırlatıldı.

MALİ BAĞIMSIZLIK İSTEDİLER Meghan ve Harry çifti, geçen hafta çarşamba günü, kraliyet görevlerini bıraktıklarını, bundn böyle “mali açıdan bağımsız” olmak istediklerini, yani kendi paralarını kazanacaklarını duyurmuştu.

DISNEY İLE ANLAŞTI Evlenmeden önce oyunculuk yapan ve yeniden Hollywood kariyerine devam etmesi beklenen Markle’ın dün, Disney ile seslendirme anlaşması yaptığı öğrenilmişti.

HARRY EŞİNE İŞ İSTEDİ Hatta çiftin geçen yıl temmuz ayında katıldığı Aslan Kral (The Lion King) filminin Londra galasında, Prens Harry’nin Disney’in patronu Bob Iger’a, eşinin seslendirmeyle ilgilendiğini söyleyerek, Hatta çiftin geçen yıl temmuz ayında katıldığı Aslan Kral (The Lion King) filminin Londra galasında, Prens Harry’nin Disney’in patronu Bob Iger’a, eşinin seslendirmeyle ilgilendiğini söyleyerek, iş talep ettiği ortaya çıkmıştı.