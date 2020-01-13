Meghan Markle ve Prens Harry, Donald Trump görevi bırakınca Los Angeles'a taşınacak

Markle’ın, Trump’ın Buckingham Sarayı ziyaretinde kasten bulunmaması haberinin ardından The Sun gazetesi Trump’a, başkanlık seçim kampanyası esnasında Düşes’in kendisini eleştirdiğini hatırlatınca, ABD Başkanı, “Bunu bilmiyordum, hayır. Bilmiyordum. Hayır. Umarım o iyidir. Bilmiyordum, hayır” şeklinde yanıt vermişti. Markle’ın kendisiyle ilgili pek iyi düşünceleri olmadığı söylenince, Trump, “Hayır, onun kötü biri olduğunu bilmiyordum” ifadesini kullanmıştı.
Prens Harry ve Meghan Markle ikilisi, İngiltere dışında yaşayacakları yeri “Kuzey Amerika” olarak belirtmiş, belli bir adres göstermemişti. Daily Mail gazetesi, çiftin taşınmasının da acil bir plan olmadığını yazdı. Ancak Markle’ın Los Angeles’ta doğup büyüdüğü ve annesi Doria Ragland’ın da halen orada yaşadığı hatırlatıldı.