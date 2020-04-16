Meghan Markle ve Prens Harry düğün gelirini corona için bağışladı

ntv.com.tr 16.04.2020 - 15:16
Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınsalar da corona virüs salgınında İngiltere için çaba sarf ediyor.
38 yaşındaki Meghan ile 35 yaşındaki Harry, İngiltere’de yoksulların gıdaya ulaşmasını sağlamak ve açlığa çözüm bulmak için çalışan Feeding Britain adlı yardım kuruluşuna 112 bin dolar bağışladıklarını duyurdu. Bağışın kaynağı, çiftin dünyada milyonlarca kişi tarafından seyredilen kraliyet düğününün BBC yayınından elde edilen gelir.
Sussex çifti, 19 Mayıs 2018’de Windsor Kalesi'nde kıyılan nikahın yayınından elde edilen kârı, seçtikleri hayır kurumlarına yatırmayı planlamışlardı.
Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Sussex Royal adını da kullanmamaları gereken Meghan Markle ve Prens Harry, Sussex Royal adlı yardım vakıflarının adını oğulları Archie'den ilhamla alarak değiştirmiş, kurdukları vakfı oğulları Archie'nin adından yola çıkarak Archewell olarak isimlendirmişti.