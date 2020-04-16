Meghan Markle ve Prens Harry düğün gelirini corona için bağışladı

Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınsalar da corona virüs salgınında İngiltere için çaba sarf ediyor.

38 yaşındaki Meghan ile 35 yaşındaki Harry, İngiltere’de yoksulların gıdaya ulaşmasını sağlamak ve açlığa çözüm bulmak için çalışan Feeding Britain adlı yardım kuruluşuna 112 bin dolar bağışladıklarını duyurdu. Bağışın kaynağı, çiftin dünyada milyonlarca kişi tarafından seyredilen kraliyet düğününün BBC yayınından elde edilen gelir.